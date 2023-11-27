В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу — що загрожує українцям

МіГ-31К. Ілюстративне фото: Defense Express

В Україні оголошено повітряну тривогу. Наразі небезпека триває для всіх областей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Зазначається, що з аеродрому "Моздок" вилетів ворожий МіГ-31К.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Наразі повітряну тривогу оголошено у:

Волинській;

Рівненській;

Житомирській;

Чернігівській;

Сумській;

Київській;

Харківській;

Полтавській;

Дніпропетровській;

Черкаській;

Донецькій;

Запорізькій;

Херсонській;

Миколаївській;

Одеській;

Кіровоградській;

Вінницькій;

Хмельницькій;

Львівській;

Волинській;

Івано-Франківській;

Закарпатській;

Чернівецькій областях.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, російські окупанти з тимчасово окупованих населених пунктів лівого берега Херсонщини обстрілювали Херсон вчора, 26 листопада. Було відомо про влучання у Корабельному та Дніпровському районах міста.