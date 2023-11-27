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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу — що загрожує українцям

27 листопада 2023 12:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу — що загрожує українцям
МіГ-31К. Ілюстративне фото: Defense Express
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні оголошено повітряну тривогу. Наразі небезпека триває для всіх областей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Зазначається, що з аеродрому "Моздок" вилетів ворожий МіГ-31К. 

загроза міг
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Наразі повітряну тривогу оголошено у:

  • Волинській;
  • Рівненській;
  • Житомирській;
  • Чернігівській;
  • Сумській;
  • Київській;
  • Харківській;
  • Полтавській;
  • Дніпропетровській;
  • Черкаській;
  • Донецькій;
  • Запорізькій;
  • Херсонській;
  • Миколаївській;
  • Одеській;
  • Кіровоградській;
  • Вінницькій;
  • Хмельницькій;
  • Львівській;
  • Волинській;
  • Івано-Франківській;
  • Закарпатській;
  • Чернівецькій областях. 
загроза міг
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, російські окупанти з тимчасово окупованих населених пунктів лівого берега Херсонщини обстрілювали Херсон вчора, 26 листопада. Було відомо про влучання у Корабельному та Дніпровському районах міста.

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