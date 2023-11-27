В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу — що загрожує українцям
27 листопада 2023 12:26
МіГ-31К. Ілюстративне фото: Defense Express
В Україні оголошено повітряну тривогу. Наразі небезпека триває для всіх областей.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
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Зазначається, що з аеродрому "Моздок" вилетів ворожий МіГ-31К.
Наразі повітряну тривогу оголошено у:
- Волинській;
- Рівненській;
- Житомирській;
- Чернігівській;
- Сумській;
- Київській;
- Харківській;
- Полтавській;
- Дніпропетровській;
- Черкаській;
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Херсонській;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Кіровоградській;
- Вінницькій;
- Хмельницькій;
- Львівській;
- Волинській;
- Івано-Франківській;
- Закарпатській;
- Чернівецькій областях.
Нагадаємо, російські окупанти з тимчасово окупованих населених пунктів лівого берега Херсонщини обстрілювали Херсон вчора, 26 листопада. Було відомо про влучання у Корабельному та Дніпровському районах міста.
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