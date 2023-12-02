В Украине объявлена воздушная тревога

Взлет МиГ-31К. Иллюстративное фото: wikipedia.org

В Украине сегодня, 2 декабря, объявлена масштабная воздушная тревога. В настоящее время зафиксирован взлет МиГ-31К.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Что известно по состоянию на сейчас

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ)", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве призвали украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Скриншот сообщения из Telegram Воздушных Сил ВСУ

Где есть опасность

В настоящее время воздушная тревога звучит по всей территории Украины. Поэтому до отбоя находитесь в укрытиях.

Карта воздушных тревог

Напомним, в Днепре прогремели сильные взрывы утром 2 декабря. При этом в городе и области была объявлена воздушная тревога.