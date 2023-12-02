В Украине объявлена воздушная тревога
2 декабря 2023 12:11
Взлет МиГ-31К. Иллюстративное фото: wikipedia.org
В Украине сегодня, 2 декабря, объявлена масштабная воздушная тревога. В настоящее время зафиксирован взлет МиГ-31К.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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Что известно по состоянию на сейчас
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ)", — говорится в сообщении.
Также в ведомстве призвали украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Где есть опасность
В настоящее время воздушная тревога звучит по всей территории Украины. Поэтому до отбоя находитесь в укрытиях.
Напомним, в Днепре прогремели сильные взрывы утром 2 декабря. При этом в городе и области была объявлена воздушная тревога.
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