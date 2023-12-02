Вибух у Дніпрі 2 грудня - деталі

У Дніпрі пролунали вибухи
У Дніпрі пролунали сильні вибухи вранці, 2 грудня. При цьому в місті та області було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Вибухи у Дніпрі
Журналісти повідомляють, що у місті лунають звуки вибухів. При цьому в Донецькій області оголошено повітряну тривогу. Невдовзі з'явилася інформація, що у місті пролунав ще один вибух.
Ракетна небезпека
У Повітряних силах України повідомили, що виникла загроза застосування ворогом балістичного озброєння в областях, де було оголошено повітряну тривогу. Людей просять терміново пройти в укриття.
Повітряна тривога в Україні
Моніторингові канали повідомляють, що в Україні у деяких областях оголосили повітряну тривогу. Таким чином почервоніли Дніпропетровська, Кіровоградська, Харківська, Полтавська, Запорізька, Херсонська, Луганська та Донецька області.
Нагадаємо, що ввечері 1 грудня на Одещині повідомляють про вибухи. Попередньо в області працюють Сили ППО.
Крім того, вибухи у Кропивницькому наразі, 1 грудня, за попередньою інформацією, є результатом роботи сил ППО. У Кіровоградській області оголошено повітряну тривогу. Перед цим Повітряні сили попереджали про пуски ракет у бік міста.
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