Вибух у Дніпрі 2 грудня - деталі

Дим після вибуху. Фото: соцмережі

У Дніпрі пролунали сильні вибухи вранці, 2 грудня. При цьому в місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

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Вибухи у Дніпрі

Журналісти повідомляють, що у місті лунають звуки вибухів. При цьому в Донецькій області оголошено повітряну тривогу. Невдовзі з'явилася інформація, що у місті пролунав ще один вибух.

Вибух у Дніпрі. Фото: скриншот

Вибух у Дніпрі. Фото: скриншот

Ракетна небезпека

У Повітряних силах України повідомили, що виникла загроза застосування ворогом балістичного озброєння в областях, де було оголошено повітряну тривогу. Людей просять терміново пройти в укриття.

Ракетна небезпека в Україні Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні

Моніторингові канали повідомляють, що в Україні у деяких областях оголосили повітряну тривогу. Таким чином почервоніли Дніпропетровська, Кіровоградська, Харківська, Полтавська, Запорізька, Херсонська, Луганська та Донецька області.

Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, що ввечері 1 грудня на Одещині повідомляють про вибухи. Попередньо в області працюють Сили ППО.

Крім того, вибухи у Кропивницькому наразі, 1 грудня, за попередньою інформацією, є результатом роботи сил ППО. У Кіровоградській області оголошено повітряну тривогу. Перед цим Повітряні сили попереджали про пуски ракет у бік міста.