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В Днепре прозвучали взрывы

2 декабря 2023 09:15
обновлено: 09:34
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Взрыв в Днепре 2 декабря - детали
Дым после взрыва. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Днепре прозвучали мощные взрывы утром, 2 декабря. При этом в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

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Взрывы в Днепре

Журналисты сообщают, что в городе звучат звуки взрывов. При этом, в Донецкой области объявлена воздушная тревога. Вскоре появилась информация, что в городе прозвучал еще один взрыв.

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Взрыв в Днепре. Фото: скриншот
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Взрыв в Днепре. Фото: скриншот

Ракетная опасность

В Воздушных силах Украины сообщили, что возникла угроза применения врагом баллистического вооружения в областях, где была объявлена воздушная тревога. Людей просят в срочном порядке пройти в укрытия.

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Ракетная опасность в Украине. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

Мониторинговые каналы сообщают, что в Украине в некоторых областях объявили воздушную тревогу. Таким образом, покраснели Днепропетровская, Кировоградская, Харьковская, Полтавская, Запорожская, Херсонская, Луганская и Донецкая области. 

Карта повітряних тривог
Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что вечером 1 декабря в Одесской области сообщают о взрывах. Предварительно, в области работают Силы ПВО.

Кроме того, взрывы в Кропивницком сейчас, 1 декабря, по предварительной информации, являются результатом работы сил ПВО. В Кировоградской области объявлена воздушная тревога. Перед этим Воздушные силы предупреждали о пусках ракет в сторону города.

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