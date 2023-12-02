Взрыв в Днепре 2 декабря - детали

Дым после взрыва. Фото: соцсети

В Днепре прозвучали мощные взрывы утром, 2 декабря. При этом в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

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Взрывы в Днепре

Журналисты сообщают, что в городе звучат звуки взрывов. При этом, в Донецкой области объявлена воздушная тревога. Вскоре появилась информация, что в городе прозвучал еще один взрыв.

Взрыв в Днепре. Фото: скриншот

Взрыв в Днепре. Фото: скриншот

Ракетная опасность

В Воздушных силах Украины сообщили, что возникла угроза применения врагом баллистического вооружения в областях, где была объявлена воздушная тревога. Людей просят в срочном порядке пройти в укрытия.

Ракетная опасность в Украине. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

Мониторинговые каналы сообщают, что в Украине в некоторых областях объявили воздушную тревогу. Таким образом, покраснели Днепропетровская, Кировоградская, Харьковская, Полтавская, Запорожская, Херсонская, Луганская и Донецкая области.

Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что вечером 1 декабря в Одесской области сообщают о взрывах. Предварительно, в области работают Силы ПВО.

Кроме того, взрывы в Кропивницком сейчас, 1 декабря, по предварительной информации, являются результатом работы сил ПВО. В Кировоградской области объявлена воздушная тревога. Перед этим Воздушные силы предупреждали о пусках ракет в сторону города.