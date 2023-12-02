В Україні оголошено повітряну тривогу
2 грудня 2023 12:11
Зліт МіГ-31К. Ілюстративне фото: wikipedia.org
В Україні сьогодні, 2 грудня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Наразі зафіксовано зліт МіГ-31К.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
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Що відомо станом на зараз
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ)", — йдеться у повідомленні.
Також у відомстві закликали українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Де триває небезпека
Наразі повітряна тривога лунає по всій території України. Тому до відбою перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, у Дніпрі пролунали сильні вибухи вранці 2 грудня. При цьому в місті та області було оголошено повітряну тривогу.
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