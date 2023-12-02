В Україні оголошено повітряну тривогу

Зліт МіГ-31К. Ілюстративне фото: wikipedia.org

В Україні сьогодні, 2 грудня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Наразі зафіксовано зліт МіГ-31К.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Що відомо станом на зараз

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ)", — йдеться у повідомленні.

Також у відомстві закликали українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Де триває небезпека

Наразі повітряна тривога лунає по всій території України. Тому до відбою перебувайте в укриттях.

Мапа повітярних тривог

Нагадаємо, у Дніпрі пролунали сильні вибухи вранці 2 грудня. При цьому в місті та області було оголошено повітряну тривогу.