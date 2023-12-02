Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Україні оголошено повітряну тривогу arrow

В Україні оголошено повітряну тривогу

2 грудня 2023 12:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні оголошено повітряну тривогу
Зліт МіГ-31К. Ілюстративне фото: wikipedia.org
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні сьогодні, 2 грудня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Наразі зафіксовано зліт МіГ-31К. 

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Читайте також:

Що відомо станом на зараз

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ)", — йдеться у повідомленні.

Також у відомстві закликали українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Де триває небезпека 

Наразі повітряна тривога лунає по всій території України. Тому до відбою перебувайте в укриттях. 

ракети у повітрі
Мапа повітярних тривог

Нагадаємо, у Дніпрі пролунали сильні вибухи вранці 2 грудня. При цьому в місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі