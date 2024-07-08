Утром 8 июля в Украине воздушная тревога

В Украине объявлена воздушная тревога
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это связано со взлетом вражеского истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщают в Воздушных силах.
Воздушная тревога в Украине
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31К. Есть угроза ракетного удара.
Военные советуют гражданским жителям находиться в укрытиях или других безопасных местах.
Напомним, что российские захватчики нанесли ракетный удар по Сумской области во время воздушной тревоги в регионе и соседних. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
Также мы сообщали, что в субботу, 6 июля, российские войска атаковали объект энергетической инфраструктуры в Сумской области. В результате ряд населенных пунктов подвергся обесточению.
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