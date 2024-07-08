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В Украине объявлена воздушная тревога

8 июля 2024 07:24
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Утром 8 июля в Украине воздушная тревога
Истребитель МиГ. Фото: росСМИ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это связано со взлетом вражеского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщают в Воздушных силах.

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Сообщения Воздушных сил о тревоге. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31К. Есть угроза ракетного удара.

Военные советуют гражданским жителям находиться в укрытиях или других безопасных местах.

воздушная тревога в Украине
Воздушная тревога во всех областях. Фото: скриншот

Напомним, что российские захватчики нанесли ракетный удар по Сумской области во время воздушной тревоги в регионе и соседних. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Также мы сообщали, что в субботу, 6 июля, российские войска атаковали объект энергетической инфраструктуры в Сумской области. В результате ряд населенных пунктов подвергся обесточению.

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