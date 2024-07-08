Вранці 8 липня в Україні повітряна тривога

В Україні оголошено повітряну тривогу
В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано із злетом ворожого винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляють у Повітряних силах.
Повітряна тривога в Україні
В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано зі злетом російського винищувача МіГ-31К. Є загроза ракетного удару.
Військові радять цивільним мешканцям перебувати в укриттях або в інших безпечних місцях.
Нагадаємо, що російські загарбники завдали ракетного удару по Сумській області під час повітряної тривоги в регіоні та сусідніх. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Також ми повідомляли, що в суботу, 6 липня, російські війська атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури в Сумській області. Внаслідок цього низка населених пунктів зазнала знеструмлення.
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