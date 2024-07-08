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В Україні оголошено повітряну тривогу

8 липня 2024 07:24
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Дмитро Галушка
Редактор
Вранці 8 липня в Україні повітряна тривога
Винищувач МіГ. Фото: росЗМІ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано із злетом ворожого винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляють у Повітряних силах.

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Повідомлення Повітряних сил про тривогу. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано зі злетом російського винищувача МіГ-31К. Є загроза ракетного удару.

Військові радять цивільним мешканцям перебувати в укриттях або в інших безпечних місцях.

повітряна тривога в Україні
Повітряна тривога в усіх областях. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські загарбники завдали ракетного удару по Сумській області під час повітряної тривоги в регіоні та сусідніх. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також ми повідомляли, що в суботу, 6 липня, російські війська атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури в Сумській області. Внаслідок цього низка населених пунктів зазнала знеструмлення.

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