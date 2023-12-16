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В Украине объявлена воздушная тревога — где есть угроза ракетного обстрела

16 декабря 2023 11:45
обновлено: 11:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине раздается воздушная тревога 16 декабря
Ракета в небе. Иллюстративное фото: Depositphotos
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине объявлена воздушная тревога. В ряде восточных, южных и центральных областей существует угроза ракетных обстрелов.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 16 декабря

В настоящее время существует ракетная опасность в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, кировоградской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

Уведомление о ракетной опасности
Уведомление о ракетной опасности. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Воздушная тревога звучит в следующих регионах Украины:

  • Черкасском,
  • Кировоградском,
  • Полтавском,
  • Харьковском,
  • Днепропетровском,
  • Запорожском,
  • Херсонском,
  • Донецком.
Карта воздушных тревог
Карта воздушных тревог

Напомним, россияне в ночь на 16 декабря совершили атаку на Днепровщину. В результате обстрела произошло падение обломков на крышу частного предприятия.

Добавим, российские оккупанты традиционно атаковали Киев баражирующими боеприпасами Shahed в ночь на 16 декабря. Беспилотники атаковали группами, волнами и заходили по разным направлениям.

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