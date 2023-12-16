В Украине раздается воздушная тревога 16 декабря

В Украине объявлена воздушная тревога — где есть угроза ракетного обстрела
В Украине объявлена воздушная тревога. В ряде восточных, южных и центральных областей существует угроза ракетных обстрелов.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 16 декабря
В настоящее время существует ракетная опасность в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, кировоградской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.
Воздушная тревога звучит в следующих регионах Украины:
- Черкасском,
- Кировоградском,
- Полтавском,
- Харьковском,
- Днепропетровском,
- Запорожском,
- Херсонском,
- Донецком.
Напомним, россияне в ночь на 16 декабря совершили атаку на Днепровщину. В результате обстрела произошло падение обломков на крышу частного предприятия.
Добавим, российские оккупанты традиционно атаковали Киев баражирующими боеприпасами Shahed в ночь на 16 декабря. Беспилотники атаковали группами, волнами и заходили по разным направлениям.
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