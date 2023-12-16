В Украине раздается воздушная тревога 16 декабря

Ракета в небе. Иллюстративное фото: Depositphotos

В Украине объявлена воздушная тревога. В ряде восточных, южных и центральных областей существует угроза ракетных обстрелов.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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В настоящее время существует ракетная опасность в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, кировоградской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

Уведомление о ракетной опасности. Фото: скриншот поста Воздушных Сил ВСУ

Воздушная тревога звучит в следующих регионах Украины:

Черкасском,

Кировоградском,

Полтавском,

Харьковском,

Днепропетровском,

Запорожском,

Херсонском,

Донецком.

Карта воздушных тревог

Напомним, россияне в ночь на 16 декабря совершили атаку на Днепровщину. В результате обстрела произошло падение обломков на крышу частного предприятия.

Добавим, российские оккупанты традиционно атаковали Киев баражирующими боеприпасами Shahed в ночь на 16 декабря. Беспилотники атаковали группами, волнами и заходили по разным направлениям.