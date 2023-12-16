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В Україні оголошено повітряну тривогу — де є загроза ракетного обстрілу

16 грудня 2023 11:45
оновлено: 11:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні лунає повітряна тривога 16 грудня
Ракета в небі. Ілюстративне фото: Depositphotos
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні оголошено повітряну тривогу. В низці східних, південних та центральних областей існує загроза ракетного обстрілу.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Наразі існує ракетна небезпека у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. 

Повідомлення про ракетну небезпеку
Повідомлення про ракетну небезпеку. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Повітряна тривога лунає у таких регіонах України:

  • Черкаському,
  • Кіровоградському,
  • Полтавському,
  • Харківському,
  • Дніпропетровському,
  • Запорізькому,
  • Херсонському,
  • Донецькому.
Мапа повітряних тривог
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, росіяни в ніч проти 16 грудня здійснили атаку Дніпровщини. Внаслідок обстрілу відбулося падіння уламків на дах приватного підприємства.

Додамо, російські окупанти традиційно атакували Київ баражуючими боєприпасами Shahed в ніч проти 16 грудня. Безпілотники атакували групами, хвилями та заходили з різних напрямків.

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