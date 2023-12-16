В Україні лунає повітряна тривога 16 грудня

Ракета в небі. Ілюстративне фото: Depositphotos

В Україні оголошено повітряну тривогу. В низці східних, південних та центральних областей існує загроза ракетного обстрілу.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Наразі існує ракетна небезпека у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях.

Повідомлення про ракетну небезпеку. Фото: скриншот допису Повітряних Сил ЗСУ

Повітряна тривога лунає у таких регіонах України:

Черкаському,

Кіровоградському,

Полтавському,

Харківському,

Дніпропетровському,

Запорізькому,

Херсонському,

Донецькому.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, росіяни в ніч проти 16 грудня здійснили атаку Дніпровщини. Внаслідок обстрілу відбулося падіння уламків на дах приватного підприємства.

Додамо, російські окупанти традиційно атакували Київ баражуючими боєприпасами Shahed в ніч проти 16 грудня. Безпілотники атакували групами, хвилями та заходили з різних напрямків.