В Україні лунає повітряна тривога 16 грудня

В Україні оголошено повітряну тривогу — де є загроза ракетного обстрілу
В Україні оголошено повітряну тривогу. В низці східних, південних та центральних областей існує загроза ракетного обстрілу.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні 16 грудня
Наразі існує ракетна небезпека у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях.
Повітряна тривога лунає у таких регіонах України:
- Черкаському,
- Кіровоградському,
- Полтавському,
- Харківському,
- Дніпропетровському,
- Запорізькому,
- Херсонському,
- Донецькому.
Нагадаємо, росіяни в ніч проти 16 грудня здійснили атаку Дніпровщини. Внаслідок обстрілу відбулося падіння уламків на дах приватного підприємства.
Додамо, російські окупанти традиційно атакували Київ баражуючими боєприпасами Shahed в ніч проти 16 грудня. Безпілотники атакували групами, хвилями та заходили з різних напрямків.
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