В Украине объявлена воздушная тревога — какая опасность

Взлет МиГ-31К. Иллюстративное фото: росСМИ

По Украине ширится масштабная воздушная тревога. В настоящее время зафиксирован вылет МиГ-31К.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также:

Что известно по состоянию на сейчас

"Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Моздок", — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram Воздушных Сил ВСУ

Где есть опасность

Сегодня, 3 декабря, воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. Вражеский истребитель может нанести удары по территории страны, поэтому находитесь в укрытиях до отбоя тревоги.

Карта воздушных тревог

Напомним, российские оккупанты стали активно применять управляемые авиационные бомбы. По словам спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, за прошедшие сутки было зафиксировано более ста ударов.