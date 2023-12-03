В Украине объявлена воздушная тревога — какая опасность
По Украине ширится масштабная воздушная тревога. В настоящее время зафиксирован вылет МиГ-31К.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Что известно по состоянию на сейчас
"Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Моздок", — отметили в сообщении.
Где есть опасность
Сегодня, 3 декабря, воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины. Вражеский истребитель может нанести удары по территории страны, поэтому находитесь в укрытиях до отбоя тревоги.
Напомним, российские оккупанты стали активно применять управляемые авиационные бомбы. По словам спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, за прошедшие сутки было зафиксировано более ста ударов.
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