В Україні оголошено повітряну тривогу — яка небезпека

Зліт МіГ-31К. Ілюстративне фото: росЗМІ

Україною шириться масштабна повітряна тривога. Наразі зафіксовано виліт МіГ-31К.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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Що відомо станом на зараз

"Увага! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Моздок", — наголосили у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram Повітярних Сил ЗСУ

Де триває небезпека

Сьогодні, 3 грудня, повітряну тривогу було оголошено у всіх областях України. Ворожий винищувач може завдати ударів по території країни, тому перебувайте в укриттях до відбою тривоги.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, російські окупанти стали активно застосовувати керовані авіаційні бомби. За словами речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, впродовж минулої доби було зафіксовано понад сто ударів.