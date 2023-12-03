В Україні оголошено повітряну тривогу — яка небезпека
3 грудня 2023 13:05
Зліт МіГ-31К. Ілюстративне фото: росЗМІ
Україною шириться масштабна повітряна тривога. Наразі зафіксовано виліт МіГ-31К.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
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Що відомо станом на зараз
"Увага! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт ворожого МіГ-31К з аеродрому Моздок", — наголосили у повідомленні.
Де триває небезпека
Сьогодні, 3 грудня, повітряну тривогу було оголошено у всіх областях України. Ворожий винищувач може завдати ударів по території країни, тому перебувайте в укриттях до відбою тривоги.
Нагадаємо, російські окупанти стали активно застосовувати керовані авіаційні бомби. За словами речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, впродовж минулої доби було зафіксовано понад сто ударів.
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