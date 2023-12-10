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В Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза

10 декабря 2023 10:20
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Воздушная тревога сейчас, 10 декабря — ракетная опасность
Российская ракета "Кинжал" в воздухе. Фото: росСМИ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Утром 10 декабря по всем областям Украины была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждают украинцев об опасности в связи со взлетом МиГ-31К с аэродрома в России.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Карта воздушных тревог 10 декабря

По состоянию на 10:20 карта воздушных тревог выглядит так: 

Карта воздушных тревог 10 декабря
Карта воздушных тревог 10 декабря

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Сообщение о ракетной опасности 10 декабря
Сообщение о ракетной опасности 10 декабря

По данным мониторинговых каналов, сейчас в воздухе один МиГ-31К, он движется к акватории Черного моря.

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее заявил, что рассматривается вариант, при котором воздушная тревога не будет объявляться из-за взлета МиГа в случае отсутствия от него угрозы для Украины. Однако Игнат подчеркнул, что не всегда можно узнать, точно ли вражеский истребитель не несет угрозы.

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