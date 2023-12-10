Повітряна тривога зараз, 10 грудня — ракетна небезпека

Російська ракета "Кинджал" у повітрі. Фото: росЗМІ

Вранці 10 грудня по всіх областях України було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають українців про небезпеку внвслыдок зльоту МіГ-31К з аеродрому у Росії.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Карта повітряних тривог 10 грудня

Станом на 10:20 карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 10 грудня

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Повідомлення про ракетну небезпеку 10 грудня

За даними моніторингових каналів, наразі у повітрі один МіГ-31К, він рухається до акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше заявив, що розглядається варіант, за якого повітряна тривога не буде оголошуватися через зліт МіГа у разі відсутності від нього загрози для України. Проте Ігнат наголосив, що не завжди можна дізнатися, чи точно ворожий винищувач не несе загрози.