Ігнат відповів, у яких випадках не буде оголошуватись тривога через зліт МіГ

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: ICTV

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що повітряна тривога не буде оголошуватися через зліт МіГ, якщо він не загрожуватиме для України. Проте не завжди можна дізнатися, чи точно ворожий винищувач не несе загрози.

Про це він сказав в інтерв'ю для РБК-Україна.

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Він зазначив, що країни-союзники НАТО намагаються оперативно повідомляти українських захисників про зліт МіГ-31К.

"Плюс є наша розвідка. Але не завжди є інформація, з ракетою він летить чи без, чи це просто переліт, чи це бойовий виліт, чи просто тренувальний політ. Якщо є точна інформація, що МіГ-31К не становить загрози — тоді, звичайно, не будуть оголошуватись тривоги", — пояснив Ігнат.

Полковник додав, що винищувачі РФ вилітають з трьох основних аеродромів, а саме:

Саваслейка,

Моздок,

Ахтубінськ.

Як вирішити проблему довготривалих тривог

Як відомо, президент України Володимир Зеленський доручив вирішити питання довготривалої повітряної тривоги, аби вона не паралізувала всю країну, зокрема Київ.

За словами Ігната, "це питання не зовсім до нас".

"Повітряні Сили і надалі інформуватимуть про загрозу через МіГи і надавати цю інформацію оперативному черговому ДСНС в Києві, який, власне, і запускає систему оповіщення. Водночас керівництво держави доручило профільним міністерствам та відомствам розробити рішення щодо реагування на польоти МіГ-31К. Яким буде це рішення — не берусь казати. Ми ж і надалі будемо інформувати про загрозу", — наголосив речник.

Нагадаємо, російські окупанти стали активно застосовувати керовані авіаційні бомби. За словами речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, впродовж 2 грудня було зафіксовано понад сто ударів.