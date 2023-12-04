Игнат ответил, в каких случаях не будет объявляться тревога из-за взлета МиГ

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: ICTV

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что воздушная тревога не будет объявляться из-за взлета МиГ, если он не будет угрожать Украине. Однако не всегда можно узнать, точно ли враждебный истребитель не несет угрозы.

Об этом он сказал в интервью для РБК-Украина.

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Он отметил, что страны-союзники НАТО пытаются оперативно уведомлять украинских защитников о взлете МиГ-31К.

"Плюс есть наша разведка. Но не всегда есть информация, с ракетой он летит или без, это просто перелет, это боевой вылет, или просто тренировочный полет. Если есть точная информация, что МиГ-31К не представляет угрозы — тогда, конечно, не будут объявляться тревоги", — объяснил Игнат.

Полковник добавил, что истребители РФ вылетают из трех основных аэродромов, а именно:

Саваслейка,

Моздок,

Ахтубинск.

Как решить проблему долговременных тревог

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский поручил решить вопрос долговременной воздушной тревоги, чтобы она не парализовала всю страну, в частности, Киев.

По словам Игната, "это вопрос не совсем к нам".

"Воздушные Силы и дальше будут информировать об угрозе через МиГи и предоставлять эту информацию оперативному дежурному ГСЧС в Киеве, который, собственно, и запускает систему оповещения. В то же время руководство государства поручило профильным министерствам и ведомствам разработать решение о реагировании на полеты МиГ-31К. Каким будет это решение — не берусь говорить. Мы же и дальше будем информировать об угрозе", — подчеркнул спикер.

Напомним, российские оккупанты стали активно применять управляемые авиационные бомбы. По словам спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, в течение 2 декабря было зафиксировано более ста ударов.