В Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза
16 декабря 2023 09:45
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: Воздушные Силы ВСУ
В Украине раздается воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения для восточных и юго-восточных областей.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
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"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — призвали в сообщении.
Какие области в опасности
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Харьковской;
- Донецкой;
- Днепропетровской;
- Запорожской.
Напомним, в Хмельницкой области в ночь на 16 декабря силы ПВО уничтожили один вражеский "шахед". Это произошло во время воздушной тревоги в регионе.
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