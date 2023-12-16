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В Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза

16 декабря 2023 09:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: Воздушные Силы ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине раздается воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения для восточных и юго-восточных областей.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — призвали в сообщении.

угроза баллистики
Скриншот сообщения из Telegram Воздушные Силы ВСУ

Какие области в опасности

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Харьковской;
  • Донецкой;
  • Днепропетровской;
  • Запорожской.
угроза баллистики
Карта воздушных тревог

Напомним, в Хмельницкой области в ночь на 16 декабря силы ПВО уничтожили один вражеский "шахед". Это произошло во время воздушной тревоги в регионе.

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