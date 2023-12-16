В Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза
16 грудня 2023 09:45
Запуск ракети. Ілюстративне фото: Повітряні Сили ЗСУ
В Україні лунає повітряна тривога. Наразі є загроза застосування балістичного озброєння для східних та південно-східних областей.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", — закликали у повідомленні.
Які області в небезпеці
Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:
- Харківській;
- Донецькій;
- Дніпропетровській;
- Запорізькій.
Нагадаємо, у Хмельницькій області в ніч проти 16 грудня сили ППО знищили один ворожий "шахед". Сталося це під час повітряної тривоги в регіоні.
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