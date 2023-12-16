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В Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза

16 грудня 2023 09:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза
Запуск ракети. Ілюстративне фото: Повітряні Сили ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні лунає повітряна тривога. Наразі є загроза застосування балістичного озброєння для східних та південно-східних областей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", — закликали у повідомленні. 

загроза балістики
Скриншот допису з Telegram Повітряні Сили ЗСУ

Які області в небезпеці 

Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:

  • Харківській;
  • Донецькій;
  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій.
загроза балістики
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, у Хмельницькій області в ніч проти 16 грудня сили ППО знищили один ворожий "шахед". Сталося це під час повітряної тривоги в регіоні. 

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