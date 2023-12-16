В Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза

Запуск ракети. Ілюстративне фото: Повітряні Сили ЗСУ

В Україні лунає повітряна тривога. Наразі є загроза застосування балістичного озброєння для східних та південно-східних областей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", — закликали у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram Повітряні Сили ЗСУ

Які області в небезпеці

Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:

Харківській;

Донецькій;

Дніпропетровській;

Запорізькій.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, у Хмельницькій області в ніч проти 16 грудня сили ППО знищили один ворожий "шахед". Сталося це під час повітряної тривоги в регіоні.