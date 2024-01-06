Воздушная тревога в Украине 6 января — что известно

Пуск ракеты. Иллюстративное фото: REUTERS

В Украине сегодня, 6 января, объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения баллистики в восточных и южных областях страны.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Где есть опасность

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Харьковской;

Днепропетровской;

Николаевской;

Херсонской;

Запорожской;

Донецкой;

Луганской.

Карта воздушных тревог

Напомним, российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. Сегодня, 6 января, в результате обстрелов пострадали населенные пункты Тягинской громады.