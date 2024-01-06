Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога — кому грозит опасность arrow

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога — кому грозит опасность

6 января 2024 12:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Воздушная тревога в Украине 6 января — что известно
Пуск ракеты. Иллюстративное фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине сегодня, 6 января, объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения баллистики в восточных и южных областях страны.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Какая угроза для областей Украины

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

угроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Где есть опасность

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Харьковской;
  • Днепропетровской;
  • Николаевской;
  • Херсонской;
  • Запорожской;
  • Донецкой;
  • Луганской.
угроза ракет
Карта воздушных тревог

Напомним, российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. Сегодня, 6 января, в результате обстрелов пострадали населенные пункты Тягинской громады. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

23 декабря 2023

23:30 Оплата за свет — как изменятся тарифы на электроэнергию с 1 января

Актуальное по теме