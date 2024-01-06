Воздушная тревога в Украине 6 января — что известно

В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога — кому грозит опасность
6 января 2024 12:18
Пуск ракеты. Иллюстративное фото: REUTERS
В Украине сегодня, 6 января, объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения баллистики в восточных и южных областях страны.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.
Где есть опасность
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Харьковской;
- Днепропетровской;
- Николаевской;
- Херсонской;
- Запорожской;
- Донецкой;
- Луганской.
Напомним, российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. Сегодня, 6 января, в результате обстрелов пострадали населенные пункты Тягинской громады.
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