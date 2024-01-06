Повітряна тривога в Україні 6 січня — що відомо

В деяких областях України оголошено повітряну тривогу — кому загрожує небезпека
6 січня 2024 12:18
Пуск ракети. Ілюстративне фото: REUTERS
В Україні сьогодні, 6 січня, оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза застосування балістики в східних та південних областях країни.
Про це повідомляють Повітряні Ссли ЗСУ.
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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.
Де триває небезпека
Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:
- Харківській;
- Дніпропетровській;
- Миколаївській;
- Херсонській;
- Запорізькій;
- Донецькій;
- Луганській.
Нагадаємо, російські окупанти вчергове атакували Херсонську область. Сьогодні, 6 січня, внаслідок обстрілів постраждали населені пункти Тягинської громади.
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