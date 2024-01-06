Повітряна тривога в Україні 6 січня — що відомо

Пуск ракети. Ілюстративне фото: REUTERS

В Україні сьогодні, 6 січня, оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза застосування балістики в східних та південних областях країни.

Про це повідомляють Повітряні Ссли ЗСУ.

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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Де триває небезпека

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

Харківській;

Дніпропетровській;

Миколаївській;

Херсонській;

Запорізькій;

Донецькій;

Луганській.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, російські окупанти вчергове атакували Херсонську область. Сьогодні, 6 січня, внаслідок обстрілів постраждали населені пункти Тягинської громади.