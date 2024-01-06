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В деяких областях України оголошено повітряну тривогу — кому загрожує небезпека

6 січня 2024 12:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Повітряна тривога в Україні 6 січня — що відомо
Пуск ракети. Ілюстративне фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні сьогодні, 6 січня, оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза застосування балістики в східних та південних областях країни.

Про це повідомляють Повітряні Ссли ЗСУ.

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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні. 

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Де триває небезпека 

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

  • Харківській;
  • Дніпропетровській;
  • Миколаївській;
  • Херсонській;
  • Запорізькій;
  • Донецькій;
  • Луганській. 
загроза ракет
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, російські окупанти вчергове атакували Херсонську область. Сьогодні, 6 січня, внаслідок обстрілів постраждали населені пункти Тягинської громади.

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