В Украине объявлена воздушная тревога — какие области под угрозой

Ракета в небе. Фото: "Украинская правда"

Сегодня вечером, 18 декабря, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Наблюдается активность вражеской тактической авиации. Сейчас опасность есть для таких областей: Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская и Херсонская.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях!" — говорится в сообщении.

В настоящее время существует угроза применения авиационных средств поражения для областей, в которых объявлена воздушная тревога.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 18:07. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксировано российскую ракету, которая летит в направлении Кривого Рога.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 18 декабря, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки врага погиб 40-летний мужчина.