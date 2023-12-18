В Украине объявлена воздушная тревога — какие области под угрозой
Сегодня вечером, 18 декабря, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Наблюдается активность вражеской тактической авиации. Сейчас опасность есть для таких областей: Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская и Херсонская.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях!" — говорится в сообщении.
В настоящее время существует угроза применения авиационных средств поражения для областей, в которых объявлена воздушная тревога.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Обновлено 18:07. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксировано российскую ракету, которая летит в направлении Кривого Рога.
Напомним, сегодня, 18 декабря, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки врага погиб 40-летний мужчина.
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