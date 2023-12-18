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В Украине объявлена воздушная тревога — какие области под угрозой

18 декабря 2023 18:00
обновлено: 18:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине объявлена воздушная тревога — какие области под угрозой
Ракета в небе. Фото: "Украинская правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 18 декабря, в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Наблюдается активность вражеской тактической авиации. Сейчас опасность есть для таких областей: Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Николаевская и Херсонская.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях!" — говорится в сообщении.

В настоящее время существует угроза применения авиационных средств поражения для областей, в которых объявлена воздушная тревога.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 18:07. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что зафиксировано российскую ракету, которая летит в направлении Кривого Рога.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 18 декабря, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки врага погиб 40-летний мужчина.

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