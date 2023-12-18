В Україні оголошено повітряну тривогу — які області під загрозою
Сьогодні ввечері, 18 грудня, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Спостерігається активність ворожої тактичної авіації. Наразі небезпека є для таких областей: Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська та Херсонська.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках!" — йдеться у повідомленні.
Наразі є загроза застосування авіаційних засобів ураження для областей, в яких оголошена повітряна тривога.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 18:07. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано російську ракету, яка летить у напрямку Кривого Рогу.
Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня, російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок атаки ворога загинув 40-річний чоловік.
Читайте Новини.LIVE!