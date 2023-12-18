В Україні оголошено повітряну тривогу — які області під загрозою

Ракета в небі. Фото: "Українська правда"

Сьогодні ввечері, 18 грудня, в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Спостерігається активність ворожої тактичної авіації. Наразі небезпека є для таких областей: Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська та Херсонська.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках!" — йдеться у повідомленні.

Наразі є загроза застосування авіаційних засобів ураження для областей, в яких оголошена повітряна тривога.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 18:07. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано російську ракету, яка летить у напрямку Кривого Рогу.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 18 грудня, російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Внаслідок атаки ворога загинув 40-річний чоловік.