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В Украине снова объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты

3 декабря 2023 14:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине снова объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: nationalinterest.org
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине сегодня, 3 декабря, в очередной раз раздается воздушная тревога . В настоящее время ракетная опасность есть для нескольких областей страны.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Как известно, ракетная опасность продолжается для Кировоградской, Черкасской и Киевской областей.

угроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram Воздушные Силы ВСУ
угроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram Воздушные Силы ВСУ

Где еще есть угроза

В настоящее время воздушная тревога объявлена также в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

угроза ракет
Карта воздушных тревог

Напомним, сегодня в Украине уже звучала воздушная тревога. Она была объявлена по всей территории нашего государства.

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