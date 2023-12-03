В Украине снова объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты

Запуск ракеты. Иллюстративное фото: nationalinterest.org

В Украине сегодня, 3 декабря, в очередной раз раздается воздушная тревога . В настоящее время ракетная опасность есть для нескольких областей страны.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Читайте также:

Как известно, ракетная опасность продолжается для Кировоградской, Черкасской и Киевской областей.

Скриншот сообщения из Telegram Воздушные Силы ВСУ

Скриншот сообщения из Telegram Воздушные Силы ВСУ

Где еще есть угроза

В настоящее время воздушная тревога объявлена также в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Карта воздушных тревог

Напомним, сегодня в Украине уже звучала воздушная тревога. Она была объявлена по всей территории нашего государства.