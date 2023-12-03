В Украине снова объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты
3 декабря 2023 14:50
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: nationalinterest.org
В Украине сегодня, 3 декабря, в очередной раз раздается воздушная тревога . В настоящее время ракетная опасность есть для нескольких областей страны.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
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Как известно, ракетная опасность продолжается для Кировоградской, Черкасской и Киевской областей.
Где еще есть угроза
В настоящее время воздушная тревога объявлена также в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.
Напомним, сегодня в Украине уже звучала воздушная тревога. Она была объявлена по всей территории нашего государства.
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