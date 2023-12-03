В Україні знову оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети
3 грудня 2023 14:50
Запуск ракети. Ілюстративне фото: nationalinterest.org
В Україні сьогодні, 3 грудня, вчергове лунає повітряна тривога. Наразі ракетна небезпека є для декількох областей країни.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
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Як відомо, наразі ракетна небезпека триває для Кіровоградської, Черкаської та Київської областей.
Де ще є загроза
Наразі повітряну тривогу оголошено також в Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.
Нагадаємо, сьогодні в Україні вже лунала повітряна тривога. Її було оголошено по всій території нашої держави.
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