В Україні знову оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети

Запуск ракети. Ілюстративне фото: nationalinterest.org

В Україні сьогодні, 3 грудня, вчергове лунає повітряна тривога. Наразі ракетна небезпека є для декількох областей країни.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Як відомо, наразі ракетна небезпека триває для Кіровоградської, Черкаської та Київської областей.

Скриншот допису з Telegram Повітряні Сили ЗСУ

Скриншот допису з Telegram Повітряні Сили ЗСУ

Де ще є загроза

Наразі повітряну тривогу оголошено також в Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, сьогодні в Україні вже лунала повітряна тривога. Її було оголошено по всій території нашої держави.