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В Україні знову оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети

3 грудня 2023 14:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні знову оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети
Запуск ракети. Ілюстративне фото: nationalinterest.org
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні сьогодні, 3 грудня, вчергове лунає повітряна тривога. Наразі ракетна небезпека є для декількох  областей країни.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Як відомо, наразі ракетна небезпека триває для Кіровоградської, Черкаської та Київської областей. 

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram Повітряні Сили ЗСУ
загроза ракет
Скриншот допису з Telegram Повітряні Сили ЗСУ

Де ще є загроза

Наразі повітряну тривогу оголошено також в Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. 

загроза ракет
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, сьогодні в Україні вже лунала повітряна тривога. Її було оголошено по всій території нашої держави. 

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