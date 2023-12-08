В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты
8 декабря 2023 17:04
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: Reuters
В Украине раздается воздушная тревога в нескольких областях. Пока угроза ракетных ударов есть для Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областей.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
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"Внимание! Днепропетровская, Николаевская, Запорожская области — ракетная опасность!" — говорится в сообщении.
Где еще идет опасность
В целом воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Кировоградской;
- Днепропетровской;
- Николаевской;
- Запорожской;
- Херсонской.
Напомним, российские оккупанты 29 ноября нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в городе Новогродовка, что в Донецкой области. Только сегодня, 8 декабря, спасатели завершили поисковые работы на месте обстрела.
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