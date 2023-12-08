В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты

Запуск ракеты. Иллюстративное фото: Reuters

В Украине раздается воздушная тревога в нескольких областях. Пока угроза ракетных ударов есть для Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областей.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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"Внимание! Днепропетровская, Николаевская, Запорожская области — ракетная опасность!" — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Где еще идет опасность

В целом воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Кировоградской;

Днепропетровской;

Николаевской;

Запорожской;

Херсонской.

Карта воздушных тревог

Напомним, российские оккупанты 29 ноября нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в городе Новогродовка, что в Донецкой области. Только сегодня, 8 декабря, спасатели завершили поисковые работы на месте обстрела.