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В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты

8 декабря 2023 17:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине раздается воздушная тревога в нескольких областях. Пока угроза ракетных ударов есть для Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областей.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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"Внимание! Днепропетровская, Николаевская, Запорожская области — ракетная опасность!" — говорится в сообщении.

угроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Где еще идет опасность

В целом воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Кировоградской;
  • Днепропетровской;
  • Николаевской;
  • Запорожской;
  • Херсонской.
угроза ракет
Карта воздушных тревог

Напомним, российские оккупанты 29 ноября нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в городе Новогродовка, что в Донецкой области. Только сегодня, 8 декабря, спасатели завершили поисковые работы на месте обстрела.

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