В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети
8 грудня 2023 17:04
Запуск ракети. Ілюстративне фото: Reuters
В Україні лунає повітряна тривога в декілької областях. Наразі загроза ракетних ударів для Дніпропетровської, Миколаївської та Запорізької областей.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
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"Увага! Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька області — ракетна небезпека!" — йдеться у повідомленні.
Де ще триває небезпека
Загалом повітряну тривогу оголошено в таких областях:
- Кіровоградській;
- Дніпропетровській;
- Миколаївській;
- Запорізькій;
- Херсонській.
Нагадаємо, російські окупанти 29 листопада завдали ракетного удару по багатоквартирному будинку у місті Новогродівка, що на Донеччині. Лише сьогодні, 8 грудня, рятувальники завершили пошукові роботи на місці обстрілу.
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