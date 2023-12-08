В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети

Запуск ракети. Ілюстративне фото: Reuters

В Україні лунає повітряна тривога в декілької областях. Наразі загроза ракетних ударів для Дніпропетровської, Миколаївської та Запорізької областей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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"Увага! Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька області — ракетна небезпека!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Де ще триває небезпека

Загалом повітряну тривогу оголошено в таких областях:

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Миколаївській;

Запорізькій;

Херсонській.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, російські окупанти 29 листопада завдали ракетного удару по багатоквартирному будинку у місті Новогродівка, що на Донеччині. Лише сьогодні, 8 грудня, рятувальники завершили пошукові роботи на місці обстрілу.