Воздушная тревога в Украине 6 января — что известно

В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты
В Украине сегодня, 6 января, раздается воздушная тревога. В настоящее время ракета движется в направлении Миргорода Полтавской области.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
"Ракета в направлении Миргорода", — отметили в сообщении.
Где продолжается опасность
В настоящее время воздушная тревога в следующих областях:
- Черниговской;
- Сумской;
- Полтавской;
- Харьковской;
- Донецкой.
Ранее в ПС ВСУ сообщали, что воздушная тревога в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях связана с активностью российской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Обновлено 18:39. В областях, в которых была объявлена воздушная тревога, уже начались отбои.
Напомним, российские оккупанты обстреляли Покровский район, что в Донецкой области, сегодня, 6 января. В результате атаки погибли 11 человек, среди которых пятеро детей.
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