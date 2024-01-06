Воздушная тревога в Украине 6 января — что известно

Пуск ракеты. Фото иллюстративное: All Arab News

В Украине сегодня, 6 января, раздается воздушная тревога. В настоящее время ракета движется в направлении Миргорода Полтавской области.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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"Ракета в направлении Миргорода", — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Где продолжается опасность

В настоящее время воздушная тревога в следующих областях:

Черниговской;

Сумской;

Полтавской;

Харьковской;

Донецкой.

Карта воздушных тревог

Ранее в ПС ВСУ сообщали, что воздушная тревога в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях связана с активностью российской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Обновлено 18:39. В областях, в которых была объявлена воздушная тревога, уже начались отбои.

Скриншот сообщения из Telegram "Воздушная тревога"

Напомним, российские оккупанты обстреляли Покровский район, что в Донецкой области, сегодня, 6 января. В результате атаки погибли 11 человек, среди которых пятеро детей.