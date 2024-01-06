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В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят ракеты

6 января 2024 18:29
обновлено: 18:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Воздушная тревога в Украине 6 января — что известно
Пуск ракеты. Фото иллюстративное: All Arab News
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине сегодня, 6 января, раздается воздушная тревога. В настоящее время ракета движется в направлении Миргорода Полтавской области.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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"Ракета в направлении Миргорода", — отметили в сообщении.

угроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Где продолжается опасность

В настоящее время воздушная тревога в следующих областях:

  • Черниговской;
  • Сумской;
  • Полтавской;
  • Харьковской;
  • Донецкой.
угроза ракет
Карта воздушных тревог

Ранее в ПС ВСУ сообщали, что воздушная тревога в Сумской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях связана с активностью российской тактической авиации на северо-восточном направлении.

угроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Обновлено 18:39. В областях, в которых была объявлена воздушная тревога, уже начались отбои.

загроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушная тревога"

Напомним, российские оккупанты обстреляли Покровский район, что в Донецкой области, сегодня, 6 января. В результате атаки погибли 11 человек, среди которых пятеро детей.

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