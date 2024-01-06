Обстріл Донеччини — серед загиблих п'ятеро дітей

Наслідки обстрілу Покровського району. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти обстріляли Покровський район, що на Донеччині, сьогодні, 6 січня. Внаслідок атаки загинуло 11 людей, серед яких п'ятеро дітей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Читайте також:

Що відомо про обстріл Донеччини 6 січня

Зазначається, що армія РФ вдарила по району ракетами С-300, внаслідок чого загинуло 11 людей. Ще вісім отримали поранення.

Наслідки обстрілу Покровського району. Фото: Вадим Філашкін

Найбільше постраждали такі населені пункти, як Покровськ та Рівне Мирноградської громади.

Наслідки обстрілу Покровського району. Фото: Вадим Філашкін

"Ворог цинічно б'є по цивільних, намагаючись принести якомога більше горя на нашу землю. За все будуть покарані!" — наголосив Філашкін.

Наслідки обстрілу Покровського району. Фото: Вадим Філашкін

Раніше ми писали, що російські загарбники атакували Покровськ на Донеччині вдень 6 січня. Тоді повідомлялося про шістьох поранених.