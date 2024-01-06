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Обстріл Донеччини — серед загиблих п'ятеро дітей

6 січня 2024 18:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Обстріл Донеччини — серед загиблих п'ятеро дітей
Наслідки обстрілу Покровського району. Фото: Вадим Філашкін
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти обстріляли Покровський район, що на Донеччині, сьогодні, 6 січня. Внаслідок атаки загинуло 11 людей, серед яких п'ятеро дітей. 

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Зазначається, що армія РФ вдарила по району ракетами С-300, внаслідок чого загинуло 11 людей. Ще вісім отримали поранення.

наслідки обстрілів
Наслідки обстрілу Покровського району. Фото: Вадим Філашкін

Найбільше постраждали такі населені пункти, як Покровськ та Рівне Мирноградської громади. 

наслідки обстрілів
Наслідки обстрілу Покровського району. Фото: Вадим Філашкін

"Ворог цинічно б'є по цивільних, намагаючись принести якомога більше горя на нашу землю. За все будуть покарані!" — наголосив Філашкін.

наслідки обстрілів
Наслідки обстрілу Покровського району. Фото: Вадим Філашкін

Раніше ми писали, що російські загарбники атакували Покровськ на Донеччині вдень 6 січня. Тоді повідомлялося про шістьох поранених. 

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