Обстріл Донеччини — серед загиблих п'ятеро дітей
Російські окупанти обстріляли Покровський район, що на Донеччині, сьогодні, 6 січня. Внаслідок атаки загинуло 11 людей, серед яких п'ятеро дітей.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Що відомо про обстріл Донеччини 6 січня
Зазначається, що армія РФ вдарила по району ракетами С-300, внаслідок чого загинуло 11 людей. Ще вісім отримали поранення.
Найбільше постраждали такі населені пункти, як Покровськ та Рівне Мирноградської громади.
"Ворог цинічно б'є по цивільних, намагаючись принести якомога більше горя на нашу землю. За все будуть покарані!" — наголосив Філашкін.
Раніше ми писали, що російські загарбники атакували Покровськ на Донеччині вдень 6 січня. Тоді повідомлялося про шістьох поранених.
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