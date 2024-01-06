Обстрел Донецкой области — среди погибших пятеро детей
Российские оккупанты обстреляли Покровский район, что в Донецкой области, сегодня, 6 января. В результате атаки погибли 11 человек, среди которых пятеро детей.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Что известно об обстреле Донецкой области 6 января
Отмечается, что армия РФ ударила по району ракетами С-300, в результате чего погибли 11 человек. Еще восемь получили ранения.
Больше всего пострадали такие населенные пункты как Покровск и Ровно Мирноградской громады.
"Враг цинично бьет по гражданским, пытаясь принести как можно больше горя на нашу землю. За все будут наказаны!" — подчеркнул Филашкин.
Ранее мы писали, что российские захватчики атаковали Покровск в Донецкой области днем 6 января. Тогда сообщалось о шести раненых.
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