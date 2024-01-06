Росіяни обстріляли приватний сектор Покровська — поранено шість людей

Наслідки російського обстрілу. Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Російські загарбники атакували Покровськ на Донеччині вдень 6 січня. Внаслідок атаки зазнали поранень шість людей.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

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За словами голови ОВА, під удар росіян потрапив приватний сектор міста — там зруйновано шість будинків. Відомо про щонайменше шестеро поранених місцевих.

Наслідки російського обстрілу. Фото: Telegram/Вадим Філашкін

"Ймовірно, під завалами будинків ще можуть перебувати три людини. На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники", — розповів він.

Наслідки російського обстрілу. Фото: Telegram/Вадим Філашкін

Водночас зайнялася пожежа у Рівному Мирноградської громади — там інформація про постраждалих не надходила.

Скриншот допису Філашкіна

Нагадаємо, що російські військові вчергове атакували Херсонську область. Сьогодні, 6 січня, внаслідок обстрілів постраждали населені пункти Тягинської громади.

Також ми писали, що радник Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що на даному етапі війни з Україною стратегія Росії є цілком очевидною. Основна мета — це очікування, сподіваючись послабити демократичні держави та їхню підтримку України, викликаючи песимістичні настрої та уникаючи повної поразки та відповідальності за воєнні злочини.