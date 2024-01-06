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Россияне обстреляли частный сектор Покровска — ранены шесть человек

6 января 2024 16:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россияне обстреляли частный сектор Покровска — ранены шесть человек
Последствия российского обстрела. Фото: Telegram/Вадим Филашкин
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики атаковали Покровск на Донетчине днем 6 января. В результате атаки получили ранения шесть человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

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По словам главы ОВА, под удар россиян попал частный сектор города — там разрушены шесть домов. Известно по меньшей мере о шестерых раненых местных.

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Последствия российского обстрела. Фото: Telegram/Вадим Филашкин

"Вероятно, под завалами домов еще могут находиться три человека. На месте работают органы власти, полиция и спасатели", — рассказал он.

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Последствия российского обстрела. Фото: Telegram/Вадим Филашкин

В то же время загорелся пожар в Ровно Мирноградской громады — там информация о пострадавших не поступала.

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Скриншот поста Филашкина

Напомним, что российские военные в очередной раз атаковали Херсонскую область. Сегодня, 6 января, в результате обстрелов пострадали населенные пункты Тягинской громады.

Также мы писали, что советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что на данном этапе войны с Украиной стратегия России вполне очевидна. Основная цель — это ожидание, надеясь ослабить демократические государства и их поддержку Украины, вызывая пессимистические настроения и избегая полного поражения и ответственности за военные преступления.

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