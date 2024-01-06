Подоляк озвучив стратегію Росії на цьому етапі війни

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента

На даному етапі війни з Україною стратегія Росії є цілком очевидною. Основна мета — це очікування, сподіваючись послабити демократичні держави та їхню підтримку України, викликаючи песимістичні настрої та уникаючи повної поразки та відповідальності за воєнні злочини.

Про це повідомив радник Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Згідно з заявами Михайла Подоляка, Росія продовжує інтенсивні атаки на ключових напрямках, прагнучи будь-яких досягнень, щоб виправдати свою військову стратегію та перетворення країни на мобілізаційно-трудовий табір.

"Стратегія Росії включає провокування конфліктів по всьому світу для відволікання міжнародної уваги і ресурсів від підтримки України", — говорить він.

Також Подоляк каже, що російські війська здійснюють масовані ракетні удари територією України, метою яких є створення гуманітарних катастроф та досягнення геноцидних цілей війни.

"Систематичний обстріл українських прифронтових міст з боку Росії призначений для перетворення цих територій на зруйновані зони, використовуючи це як основний пропагандистський аргумент для залякування та примусу до угоди на умови Росії, за повного ігнорування гуманітарних правил і конвенцій", — додав він.

Повідомлення Михайла Подоляка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Росія навмисно спотворює події в Україні для держав, які посідають нейтральну позицію. Так само РФ хоче впливати на певні іноземні спільноти, які не дуже знаються на тому, що відбувається в Україні.

Крім того, радник ОП Михайло Подоляк заявив, що Росія прийшла в Україну не для того, щоб когось звільняти, а виключно для того, щоб масово вбивати українців. Тому Росію давно потрібно позбавити права перебувати та мати право голосу у міжнародних організаціях.