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Россия искажает события в Украине для нейтральных государств, — Подоляк

2 января 2024 22:46
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Россия искажает события в Украине для нейтральных государств, — Подоляк
Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк. Фото: Anna Voitenko / Reuters
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Россия намеренно искажает события в Украине для государств, занимающих нейтральную позицию. Таким же образом РФ хочет влиять на определенные иностранные сообщества, которые не очень разбираются в происходящем в Украине.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона "Єдині новини".

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"Россия хочет увеличить масштаб искаженной информации относительно и последствий своих ударов, и что касается того, по каким целям она бьет", — сказал Подоляк.

Он уточнил, что россияне хотят не столько оправдаться, сколько просто создать дополнительные информационные поводы для влияния на государства, занимающие нейтральную позицию в этой войне, а также на определенные сообщества в любых других странах, которые не так глубоко разбираются, что сейчас происходит в Украине.

"Второе — они хотят сказать: "мы бьем, они бьют — это война", чтобы их не лишали права влиять на те или иные международные институции", — отметил Подоляк

Напомним, Михаил Подоляк также заявил, что Россия пришла в Украину не для того, чтобы кого-то освобождать, а исключительно для того, чтобы массово убивать украинцев. Поэтому Россию давно нужно лишить права находиться и иметь право голоса в международных организациях.

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