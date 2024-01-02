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Росія спотворює події в Україні для нейтральних держав, — Подоляк

2 січня 2024 22:46
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Росія спотворює події в Україні для нейтральних держав, — Подоляк
Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк/ Фото: Anna Voitenko / Reuters
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Росія навмисно спотворює події в Україні для держав, які займають нейтральну позицію. Таким же чином РФ хоче впливати на певні іноземні спільноти, які не дуже знаються на тому, що відбувається в Україні.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в етері телемарафону "Єдині новини".

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"Росія хоче збільшити масштаб спотвореної інформації щодо і наслідків своїх ударів, і що до того, по яких цілях вона бʼє", — сказав Подоляк.

Він уточнив, що росіяни хочуть не стільки виправдатися, скільки просто створити додаткові інформаційні приводи для впливу на держави, які займають нейтральну позицію у цій війні, а також на певні спільноти в будь-яких країнах, які не так глибоко розбираються, що зараз відбувається в Україні.

"Друге — вони хочуть сказати: "ми бʼємо, вони бʼють — це війна", щоб їх не позбавляли права впливати на ті чи інші міжнародні інституції", — зазначив Подоляк.

Нагадаємо, Михайло Подоляк також заявив, що Росія прийшла в Україну не для того, щоб когось звільняти, а виключно для того, щоб масово вбивати українців. Тому Росію давно потрібно позбавити права перебувати та мати право голосу в міжнародних організаціях.

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