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Жодна держава не відбивала таких атак — вечірнє звернення Зеленського

2 січня 2024 21:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Жодна держава не відбивала таких атак — вечірнє звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент Володимир Зеленський наголосив, що жодна держава не відбивала таких атак, які здійснює Росія проти України. За його словами, наразі важливо звертати увагу на сигнали повітряної тривоги.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Глава держави розповів, що зараз іще тривають рятувальні операції після ударів вранці та вдень. За його словами, команди рятувальників працюватимуть цілодобово. Зеленський повідомив, що 130 людям, які були поранені, надається й буде надаватися необхідна допомога. 

"Станом на цей час відомо про пʼятьох загиблих від цього масованого удару. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Вічна памʼять усім жертвам російського терору! І максимальна наша вдячність — вдячність України — усім тим, хто бʼється і працює, щоб вигнати ворога з нашої землі та щоб примусити Росію до припинення цієї війни", — наголосив він.

Президент зазначив, що особливо цими днями, потрібно звертати увагу на сигнали повітряної тривоги. За словами Зеленського, російські окупанти хочуть завдати болю Україні, тому важливо берегти життя.

Нагадаємо, уночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків. Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли Києва та Харкова. Він наголосив, що саме "петріоти", "айріси", "насамси" врятували сотні життів українців.

Додамо, український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Він розповів йому про останні масовані атаки російських окупантів.

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