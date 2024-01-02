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Ни одно государство не отражало таких атак — вечернее обращение Зеленского

2 января 2024 21:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ни одно государство не отражало таких атак — вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ни одно государство не отражало таких атак, которые осуществляет Россия против Украины. По его словам, сейчас важно обращать внимание на сигналы воздушной тревоги.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Глава государства рассказал, что сейчас продолжаются спасательные операции после ударов утром и днем. По его словам, команды спасателей будут работать круглосуточно. Зеленский сообщил, что 130 раненым людям предоставляется и будет оказываться необходимая помощь.

"По состоянию на это время известно о пяти погибших от этого массированного удара. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Вечная память всем жертвам российского террора! И максимальная наша благодарность — благодарность Украины — всем тем, кто сражается и работает, чтобы изгнать врага с нашей земли и чтобы принудить Россию к прекращению этой войны", — подчеркнул он.

Президент отметил, что особенно в эти дни, нужно обращать внимание на сигналы воздушной тревоги. По словам Зеленского, российские оккупанты хотят причинить боль Украине, поэтому важно беречь жизни.

Напомним, ночью и утром 2 января российские оккупанты повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все вражеские цели, но есть разрушения в результате падения обломков. Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеские цели.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Киева и Харькова. Он подчеркнул, что именно "петриоты", "айрисы", "насамсы" спасли сотни жизней украинцев.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Он рассказал ему о последних массированных атаках российских оккупантов.

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