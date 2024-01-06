Подоляк озвучил стратегию России на этом этапе войны

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента

На данном этапе войны с Украиной, стратегия России является полностью очевидной. Основная цель — это выжидание, в надежде ослабить демократические государства и их поддержку Украины, вызывая пессимистические настроения и избегая полного поражения и ответственности за военные преступления.

Об этом сообщил советник Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Стратегия России по ведению войны

Согласно заявлениям Михаила Подоляка, Россия продолжает интенсивные атаки на ключевых направлениях, стремясь к любым достижениям, чтобы оправдать свою военную стратегию и превращение страны в мобилизационно-трудовой лагерь.

"Стратегия России включает в себя провоцирование конфликтов по всему миру для отвлечения международного внимания и ресурсов от поддержки Украины", — говорит он.

Также Подоляк говорит, что российские войска осуществляют массированные ракетные удары по территории Украины, целью которых является создание гуманитарных катастроф и достижение геноцидных целей войны.

"Систематический обстрел украинских прифронтовых городов со стороны России предназначен для превращения этих территорий в разрушенные зоны, используя это как основной пропагандистский аргумент для устрашения и принуждения к соглашению на условия России, при полном игнорировании гуманитарных правил и конвенций", — добавил он.

Сообщение Михаила Подоляка. Фото: скриншот

Напомним, что Россия намеренно искажает события в Украине для государств, занимающих нейтральную позицию. Таким же образом РФ хочет влиять на определенные иностранные сообщества, которые не очень разбираются в происходящем в Украине.

Кроме того, советник ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия пришла в Украину не для того, чтобы кого-то освобождать, а исключительно для того, чтобы массово убивать украинцев. Поэтому Россию давно нужно лишить права находиться и иметь право голоса в международных организациях.