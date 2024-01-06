Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Офисе Президента озвучили стратегию России на этом этапе войны arrow

В Офисе Президента озвучили стратегию России на этом этапе войны

6 января 2024 15:02
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Подоляк озвучил стратегию России на этом этапе войны
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На данном этапе войны с Украиной, стратегия России является полностью очевидной. Основная цель — это выжидание, в надежде ослабить демократические государства и их поддержку Украины, вызывая пессимистические настроения и избегая полного поражения и ответственности за военные преступления.

Об этом сообщил советник Офиса Президента Михаил Подоляк.

Читайте также:

Стратегия России по ведению войны

Согласно заявлениям Михаила Подоляка, Россия продолжает интенсивные атаки на ключевых направлениях, стремясь к любым достижениям, чтобы оправдать свою военную стратегию и превращение страны в мобилизационно-трудовой лагерь.

"Стратегия России включает в себя провоцирование конфликтов по всему миру для отвлечения международного внимания и ресурсов от поддержки Украины", — говорит он.

Также Подоляк говорит, что российские войска осуществляют массированные ракетные удары по территории Украины, целью которых является создание гуманитарных катастроф и достижение геноцидных целей войны.

"Систематический обстрел украинских прифронтовых городов со стороны России предназначен для превращения этих территорий в разрушенные зоны, используя это как основной пропагандистский аргумент для устрашения и принуждения к соглашению на условия России, при полном игнорировании гуманитарных правил и конвенций", — добавил он.

Михаил Подоляк
Сообщение Михаила Подоляка. Фото: скриншот

Напомним, что Россия намеренно искажает события в Украине для государств, занимающих нейтральную позицию. Таким же образом РФ хочет влиять на определенные иностранные сообщества, которые не очень разбираются в происходящем в Украине.

Кроме того, советник ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия пришла в Украину не для того, чтобы кого-то освобождать, а исключительно для того, чтобы массово убивать украинцев. Поэтому Россию давно нужно лишить права находиться и иметь право голоса в международных организациях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

23 декабря 2023

23:30 Оплата за свет — как изменятся тарифы на электроэнергию с 1 января

Актуальное по теме