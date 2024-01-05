Буданов объяснил, почему Россия не освобождает из плена азовцев

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: РБК-Украина

На днях Украине удалось вернуть из российского плена более 200 воинов и гражданских. В то же время, Россия отказывается обменивать именно бойцов полка "Азов", чтобы сыграть на чувствах украинцев.

Об этом рассказал глава ГУР Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

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Как отметил глава разведки, россияне понимают важность освобождения азовцев для украинцев. Этот вопрос очень болезненно воспринимается украинским обществом, поэтому оккупанты отказываются их освобождать.

"Россия ведет свою привычную игру. Она пытается разыграть карту, скажем так, социально-сложных в их понимании слоев нашего населения, к которым можно отнести вопрос "Азову". Потому что натянут очень сильно этот вопрос. В обществе воспринимается очень болезненно. И они мечтают о том, что игра на этой тематике даст им какую-то пользу по дестабилизации нашей страны. Это не так", — сказал он.

Буданов напомнил, что из российского плена были возвращены даже командиры полка "Азов", что в принципе казалось невозможным.

Он подчеркнул, что со временем из России вернут остальных военнопленных.

Напомним, что представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что длинных пауз в обменах военнопленными больше быть не должно. Он отметил, что работа над этим не прекращалась с августа 2023 года.

Также мы писали, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в ближайшие недели может состояться еще один обмен пленными между Украиной и Россией. По словам омбудсмена, в переговорах с Российской Федерацией произошли определенные положительные сдвиги.