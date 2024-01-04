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Лубінець заявив про новий обмін військовополоненими — коли він можливий

4 січня 2024 07:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Лубінець заявив про новий обмін військовополоненими — коли він можливий
Омбудсмен Дмитро Лубінець Фото: РБК-Україна
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, найближчими тижнями може відбутися ще один обмін полоненими між Україною та Росією. За словами омбудсмена, у перемовинах з Російською Федерацією сталися певні позитивні зрушення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Дмитро Лубінець.

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Зрушення у перемовинах з РФ

Лубінець сподівається, що процес обміну полоненими стане систематичним і вдасться повернути до країни усіх військових та цивільних з РФ.

"Сподіваюся, що в цьому році цей процес обміну покаже системність. Я сподіваюся, що протягом найближчих тижнів ми знову зможемо порадувати наших героїв поверненням додому. Завдання стоїть — повернути абсолютно всіх", — зазначив омбудсмен.

Він також вказав, що протягом останніх днів у переговорах з РФ сталися позитивні зрушення, зокрема Україна та Росія взаємно відвідують військовополонених, відбувається взаємний обмін теплими речами, а також стався перший в цьому році обмін полоненими.

Загрози для України в процесі обміну

Як зазначає Лубінець, головною загрозою у переговорах з РФ є те, що вона в будь-який момент може обірвати новий процес обміну.

Також омбудсмен розповів про військових, які напередодні повернулися з полону. За його словами, вони перебували там від 6 місяців до 1,5 року і кожен з них у поганому стані, захисники та захисниці дуже виснажені та втратити багато ваги. 

Лубінець зауважив, що обмін військовополоненими, що відбувся вчора, 3 січня, мав певні ризики та був складним. Росія не хотіла проводити обмін та могла заблокувати його. 

Нагадаємо, 3 січня, до України повернулися понад 200 воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні. Рідні та близькі українських військовополонених розповіли, хто сьогодні повернувся з російського полону. Загалом вдалося звільнити 230 людей.

Додамо, в Службі безпеки України показали перші хвилини після повернення полонених додому. Напередодні відбувся перший в новому 2024 році обмін між Україною та Росією.

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