Жорін розповів, чи повернулися з полону азовці, яких в РФ тримають у найжорсткіших умовах

Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін. Фото: скриншот

Колишній командир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін прокоментував обмін полоненими між Україною та Росією. Офіцер наголосив, що серед повернутих українців немає жодного бійця "Азову".

Про це він написав у своєму блозі в Telegram.

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Жорін відреагував на обмін полоненими

Військовий радо сприйняв новину про повернення українців додому. Але водночас звернув увагу на те, що серед них не було жодного військовослужбовця полку "Азов", яких продовжує утримувати Росія.

"Радий за тих, хто сьогодні повернувся з полону. Але майте на увазі — серед них немає жодного азовця, які знаходяться на ворожій території в "особливих", найбільш жорстоких умовах", — зауважив Жорін.

Пост Жоріна. Джерело: Telegram

Турбує гіркий присмак після тих ковтків

На обмін відреагував і заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.

"Дуже хотілось пити. Спрага не дає спати, будить по ночам. Ходиш по кімнаті. Нарешті баночка "Швепсу". Випиваєш залпом. Стає легше. АЛЕ ТУРБУЄ ГІРКИЙ ПРИСМАК після тих ковтків!!!", — написав Паламар у Facebook.

Допис Паламара. Джерело: Facebook

Обмін полоненими між Україною та РФ 3 січня — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні 3 січня, до України повернулися понад 200 українських воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні.

Світлини звільнених солдатів, сержантів та офіцерів ЗСУ, Національної гвардії, ВМС, прикордонників, є оборонців Маріуполя та "Азовсталі", а також і цивільних показав президент України Володимир Зеленський.

Водночас голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів деталі про обмін полоненими. За його словами, допомагали в організації такого процесу Об'єднані Арабські Емірати.