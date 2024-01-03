Жорин рассказал, вернулись ли из плена азовцы, которых в РФ держат в самых жестких условиях

Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин. Фото: скриншот

Бывший командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин прокомментировал обмен пленными между Украиной и Россией. Офицер подчеркнул, что среди возвращенных украинцев нет ни одного бойца "Азова".

Об этом он написал в своем блоге в Telegram.

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Жорин отреагировал на обмен пленными

Военный радостно воспринял новость о возвращении украинцев домой. Но в то же время обратил внимание, что среди них не было ни одного военнослужащего полка "Азов", которых продолжает удерживать Россия.

"Рад за тех, кто сегодня вернулся из плена. Но имейте в виду — среди них нет ни одного азовца, которые находятся на вражеской территории в "особых", наиболее жестоких условиях", — отметил Жорин.

Пост Жорина. Источник: Telegram

Беспокоит горький привкус после тех глотков

На обмен отреагировал и заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар.

"Очень хотелось пить. Жажда не дает спать, будит по ночам. Ходишь по комнате. Наконец-то баночка "Швепса". Выпиваешь залпом. Становится легче. НО БЕСПОКОИТ ГОРЫЙ ПРИВКУС после тех глотков!!!", — написал Паламар в Facebook.

Допис Паламара. Джерело: Facebook

Обмен пленными между Украиной и РФ 3 января — последние новости

Напомним, что сегодня 3 января в Украину вернулись более 200 украинских воинов и гражданских. Все они находились в российском плену.

Фото освобожденных солдат, сержантов и офицеров ВСУ, Национальной гвардии, ВМС, пограничников, есть защитников Мариуполя и "Азовстали", а также гражданских показал президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал детали об обмене пленными. По его словам, помогали в организации такого процесса Объединенные Арабские Эмираты.