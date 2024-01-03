Хто сьогодні повернувся з російського полону — повний список
Рідні та близькі українських військовополонених розповіли, хто сьогодні повернувся з російського полону. Загалом вдалося звільнити 230 людей.
Про це повідомляє Telegram-канал "Списки знайдених та полонених".
Кого звільнили з російського полону 3 січня
- АЛЕКСАНДРОВ Іван Васильович
- АЛЄКСЄЄВ Кирило Олександрович
- АРУТЮНОВ Арсен Ернестович
- АРУТЮНЯН Оганес Азіозович
- БАКЛАНОВ Микита Сергійович
- БАЛАН Олег Григорович
- БАРАБАШЕНКО Микола Вікторович
- БАРАНЮК Анатолій Іванович
- БЕЗСМЕРТНИЙ Віталій Сергійович
- БЄЛОУСОВ Олексій Вікторович
- БІЛЕЦЬКИЙ Олександр Юрійович
- БЛАГОВІРНИЙ Володимир Олександрович
- БОЛДЕЦЬКИЙ Денис Анатолійович
- БОНДАРЕВ Вадим Олегович
- БОХОНСЬКИЙ Василь Ростиславович
- БРЕДИХА Денис Чинеду
- БУР’ЯН Олег Володимирович
- БУТКО Петро Миколайович
- БУТОВ Олександр Іванович
- ВАШЕДСЬКИЙ Олександр Вадимович
- ВОВНА Євген Анатолійович
- ВОДОЛАГА Дмитро Олегович
- ВОРОБЙОВ Володимир Іванович
- ВОРОНА Дмитро Миколайович
- ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ Юрій Федорович
- ГАВРИЛЮК Аркадій Вікторович
- ГЕКАЛЮК Сергій Вікторович
- ГЛУШКО Максим Олександрович
- ГОДУНКО Ярослав Віталійович
- ГОНЧАР Тимур Анатолійович
- ГОСТРІК Павло Павлович
- ГРАМЕНКО Сергій Павлович
- ГРЕЧЕНЮК Олександр В’ячеславович
- ГРИНАШ Юрій Вікторович
- ДАНИЛІН Сергій Ігорович
- ДАНИЛОВИЧ Василь Ярославович
- ДІДКІВСЬКИЙ Євгеній Миколайович
- ДОБИЧА Сергій Віталійович
- ДОВБИШЕВ Вадим Геннадійович
- ДОЛЖЕНКО Іван Сергійович
- ДУБЕЛЄВ Денис Віталійович
- ДУЛІН Дмитро Олегович
- ДЯТЧЕНКО Денис Костянтинович
- ДЯЧЕНКО Володимир Володимирович
- ЄРЕМКО Віталій Олександрович
- ЄРМОЛЕНКО Руслан Вікторович
- ЖЕХАРЕНКО Гліб Дмитрович
- ЗАБЛОДСЬКИЙ Дмитро Володимирович
- ЗАВАЦЬКИЙ Борис Валерійович
- ЗАГОРУЛЬКО Юрій Борисович
- ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Сергій Петрович
- ЗАЛОРІН Владислав Вікторович
- ЗАРВА Олександр Віталійович
- ЗАРУДНИЙ Роман Ростиславович
- ЗЕМЛЯЧЕНКО Володимир Олександрович
- ЗОЛОТАРЬОВ Олександр Миколайович
- ЗОЛОТАРЬОВ Ярослав Олександрович
- ЗОНІН Сергій Михайлович
- ЗОРЯНСЬКИЙ Артем Сергійович — цивільний
- ЗУБКОВ Павло Петрович
- ІВАНОВ Вʼячеслав Борисович
- IBKIH Іван Вікторович
- ЙОВЕНКО Володимир Васильович
- КВАРАШХЕЛІЯ Давид Олександрович
- КИРИЧЕНКО Василь Спиридонович
- КИРИЧЕНКО Денис Григорович
- КИРИЧЕНКО Денис Юрійович
- КИРИЧЕНКО Ігор Володимирович
- КОВТУН Ігор Вʼячеславович
- КОЛЄВ Микола Степанович
- КОЛІБАБА Володимир Сергійович
- КОЛОМІЄЦЬ Антон Васильович
- КОНДРА Євген Миколайович
- КОНЄВ Олег Миколайович
- КОНОВАЛЕНКО Максим Анатолійович
- КОРЖЕНКО Антон Миколайович
- КОРНЕВ Володимир Андрійович
- КОССЕ Юрій Павлович
- КОХАН Олександр Леонідович
- КОШЕЛЕНКО Владислав Олексійович
- КРЕЦУ Олексій Олексійович
- КРИВИЦЬКИЙ Олександр Миколайович
- КРОТЕНКО Валентин Валерійович
- КУЛЬКО Андрій Володимирович
- КУПЦОВ Володимир Валентинович
- КУРТЄВ Олександр Миколайович
- ЛЕВИЦЬКИЙ Валентин В’ячеславович
- ЛЕВКУН Орест Стефанович
- ЛИТВИНЕНКО Вадим Олександрович
- ЛІТВІНОВ Костянтин Анатолійович — цивільний
- ЛІХТАНСЬКИЙ Вʼячеслав Олександрович
- МАЙСТРЕНКО Андрій Олексійович
- МАКАРЕВИЧ Сергій Сергійович
- МАКСИМЕНКО Вадим Дмитрович
- МАЛИШ Богдан Олександрович
- МАЛЬКЕВИЧ Олексій Олексійович
- МАНЬКО Антон Володимирович
- МАСЛЕННІКОВ Олександр Володимирович
- МАТВЄЄВ Микита Сергійович
- МАЦАК Олександр Анатолійович
- МАЦУРСЬКИЙ Іван Миколайович
- МЕЛЬНИК Юрій Євгенійович
- МІРОШНИК Сергій Віталійович
- МІЩЕНКО Дмитро Миколайович
- МОРОЗ Едуард Володимирович
- МУДРИЙ Сергій Григорович
- МУЗИКА Ілля Олегович
- НАЗАРЕНКО Сергій Леонідович
- НАЙДА Олександр Миколайович
- НІШКО Андрій Андрійович
- ОБОЛЕНЦЕВ Ігор Ігорович
- ОЖОВАН Микола Вікторович
- ОЛЕНИШАК Василь Михайлович
- ОЛІЙНИК Олександр Сергійович
- ОНІШКО Олег Григорович
- ОСАУЛЕНКО Роман Володимирович
- ОСОВИЙ Дмитро Миколайович
- ОСТАВЧУК Андрій Володимирович
- ОЧЕРЕТ Сергій Володимирович
- ПАЛАМАРЧУК Олександр Васильович
- ПАПЕНКО Віталій Віталійович
- ПЕПЕЛЯЄВ Олександр Віталійович
- ПЕРЕВЕРЗЕВ Олександр Олександрович
- ПЕРЕДАТКО Олексій Олексійович
- ПЕРЕДЕРА Володимир Михайлович
- ПЕРЕПЕЛЮК Максим Степанович
- ПЕРМІНОВ Олег Олександрович
- ПЕТРОВ Андрій Володимирович
- ПЕЧОНКІН Олександр Вікторович
- ПИСАНКО Олексій Сергійович
- ПІКАР Олександр Олександрович
- ПІКУЛІН Микита Володимирович
- ПОДГОРНИЙ Андрій Ігорович
- ПОЛОВИНКА Володимир Олексійович
- ПОЛЯНСЬКИЙ Дмитро Сергійович
- ПОРТМАН Гліб Олексійович
- ПОШЕДІН Іван Володимирович
- ПРОКОПОВИЧ Дмитро Миколайович
- РЕШЕТНІКОВ Володимир Сергійович
- РЕШІТНИК Остап Григорович
- РОЮК Валентин Дмитрович
- САМАРСЬКИЙ Олег Петрович
- САПОНЕНКО Олександр Вікторович
- СЕРЕДА Михайло Михайлович
- СИЛІН Дмитро Анатолійович
- СИРОЄШКІН Євгеній Анатолійович
- СІНИЦЬКИЙ Олександр Сергійович
- СОВА Едуард Аркадійович
- СОЛОВЙОВ Вʼячеслав Віталійович
- СТАРИНЩАК Андрій Леонідович
- СУПРУН Віталій Олександрович
- СУЩЕНКО Дмитро В’ячеславович
- ТАРАН Володимир Олексійович
- ТЕТЕРЯТНІКОВ Олександр Борисович
- ТКАЧ Віктор Володимирович
- ТКАЧЕНКО Анатолій Анатолійович
- ТРЕТЬЯК Юрій Юрійович
- УКРАЇНЕЦЬ Артем Євгенович
- УМАНСЬКИЙ Євген Володимирович
- ФЕДИШИН Галина Миколаївна
- ФЕДОРОВ Олександр Георгійович
- ФРОЛОВ Віктор Іванович
- ЦЕМА-БУРСОВ Володимир Валерійович
- ЧАЙКІН Олексій Миколайович
- ЧЕМЕРИС Віктор Миколайович
- ЧЕРВАКОВ Олександр Едуардович
- ЧЕРЕВКО Сергій Олексійович
- ЧЕРМАНЕНКО Владислав Олексійович
- ЧЕРНЕНКО Роман Юрійович
- ЧЕЧКО Віктор Євгенійович
- ШАДИРЯ Олександр Михайлович
- ШАКАЛО Руслан Володимирович
- ШЛАХЕТКА Євген Анатолійович
- БАБИНІНА Ганна Дмитрівна — цивільна
- AHICIMOВ Василь Іванович
- БАРНА Дмитро Едуардович
- БОЙЧУК Вадим Олександрович
- ВІНТОНЯК Йосиф Петрович
- ВОЙНАРОВСЬКИЙ Олександр Олександрович
- ВОЛИЦЬКИЙ Михайло Степанович
- ВОРОТНІКОВ Михайло Олександрович
- ГАЙДУЧИК Віталій Володимирович — цивільний
- ГАЛЕНКО Олег Володимирович
- ГАННИЧ Віта Анатоліївна — цивільна
- ГОРЛОВСЬКИЙ Іван Степанович
- ГРИЦІВ Олександр Михайлович
- ГУБРІЙ Андрій Вікторович
- ГУДИМА Ярослав Петрович
- ГУЛА Сергій Анатолійович
- ДАНИЛЮК Олександр Володимирович — цивільний
- ДЕНИСЕНКО Олександр Іванович
- ДРЕБІТКО Володимир Володимирович
- ЖАКОТА Олександр Вікторович
- ЗАГРЕБЕНЮК Віктор Васильович
- ЗАДОРОЖНИЙ Олександр Іванович
- ЗІНЧУК Сергій Іванович
- ЗУБАРЄВ Сергій Олегович
- КАМІНЬ Микола Євгенович
- КАТЕРЕНЧУК Олександр Миколайович
- КЛЄВЦОВ Сергій Олександрович
- КНІППЕНБЕРГ Олексій Вікторович
- КРЕНТОВСЬКИЙ Сергій Володимирович
- КУЦИН Владислав Олексійович
- ЛЕМЕШКО Олег Романович
- ЛУКАШЕНКО Володимир Іванович
- МАЛОЙВАН Іван Вікторович
- МАЦІЄВСЬКИЙ Іван Олександрович
- МОЗЖУХІН Микола Миколайович
- НЕВЗОРОВ Євген Петрович
- НІКІФОРОВ Віталій Олександрович
- ПАСИК Олександр Вікторович
- ПИЛИПЕНКО Олег Анатолійович
- ПОНОМАРЬОВ Владислав Олександрович
- ПОНОМАРЬОВ Дмитро Михайлович
- ПОХОЗЕЙ Василь Андрійович
- ПУГАЧ Сергій Васильович
- ПУШИН Валерій Віталійович
- РОГУЛЬСЬКИЙ Владислав Ігорович
- СЕМЕГЕН Інна Михайлівна
- СЕРГІЄВ Микола Петрович
- СРІБНИЙ Іван Володимирович
- СТРЕБКО Артем Олексійович
- ТЕМБОРОВСЬКИЙ Олександр Олександрович
- ТЕРЕЩЕНКО Олена Вікторівна
- ТИМОЩУК Олександр Сергійович
- ТУПИЦЬКИЙ Василь Анатолійович
- ФЕЛЕЩУК Руслан Юрійович
- ХАРКО Юрій Михайлович
- ЧОПИК Дмитро Васильович
- ШИНОВСЬКИЙ Олександр Олегович
Серед звільнених є представники:
- ЗСУ — 130 (серед них ТрО — 14, ВМС — 14);
- Нацгвардії — 55;
- ДПСУ — 38;
- Нацполіції — 1;
- шестеро цивільних.
Повернення останньої дівчини-морпіха, яка була в полоні
Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, який захищав Маріуполь, Сергій Волинський розповів, що серед тих, хто сьогодні повернувся додому — Галина Федишин, остання дівчина-морпіх, що була в полоні РФ.
"Вдома Галина Федишин, остання дівчина-морпіх, яка була в полоні! Вона пройшла важкий шлях оборони Маріуполя, завод Ілліча, Азовсталь та пекельний полон. Сьогодні ми відзначаємо повернення наших братів і сестер. Вони заслуговують на відпочинок, повагу та глибоку вдячність кожного з нас", — наголосив він.
Він подякував усім, хто працював над поверненням героїв на рідну землю.
Повернення захисника Зміїного
Додому повернувся також захисник острова Зміїний — 22-річний Олександр Куртєв.
"Я не можу в це повірити, але ми тебе вибороли. Дякую всій команді координаційного штабу за невпинну роботу над звільненням наших полонених", — написала Ярослава, дівчина звільненого з полону захисника острова Зміїний.
Прикордонник перебував у полоні майже два роки.
Нагадаємо, сьогодні, 3 січня, до України повернулися понад 200 воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні.
Також ми писали, що фотографії визволених з полону людей оприлюднив Президент України Володимир Зеленський. Серед 230 українських людей є 213 солдатів і сержантів, а також 11 офіцерів. Крім військових свободу отримали шість цивільних.
Додамо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів деталі про обмін полоненими. За його словами, Об'єднані Арабські Емірати допомагали в організації.
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