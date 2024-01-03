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Хто сьогодні повернувся з російського полону — повний список

3 січня 2024 21:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Хто сьогодні повернувся з російського полону — повний список
Українські військові, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Рідні та близькі українських військовополонених розповіли, хто сьогодні повернувся з російського полону. Загалом вдалося звільнити 230 людей.

Про це повідомляє Telegram-канал "Списки знайдених та полонених".

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Кого звільнили з російського полону 3 січня

  • АЛЕКСАНДРОВ Іван Васильович
  • АЛЄКСЄЄВ Кирило Олександрович
  • АРУТЮНОВ Арсен Ернестович
  • АРУТЮНЯН Оганес Азіозович
  • БАКЛАНОВ Микита Сергійович
  • БАЛАН Олег Григорович
  • БАРАБАШЕНКО Микола Вікторович
  • БАРАНЮК Анатолій Іванович
  • БЕЗСМЕРТНИЙ Віталій Сергійович
  • БЄЛОУСОВ Олексій Вікторович
  • БІЛЕЦЬКИЙ Олександр Юрійович
  • БЛАГОВІРНИЙ Володимир Олександрович
  • БОЛДЕЦЬКИЙ Денис Анатолійович
  • БОНДАРЕВ Вадим Олегович
  • БОХОНСЬКИЙ Василь Ростиславович
  • БРЕДИХА Денис Чинеду
  • БУР’ЯН Олег Володимирович
  • БУТКО Петро Миколайович
  • БУТОВ Олександр Іванович
  • ВАШЕДСЬКИЙ Олександр Вадимович
  • ВОВНА Євген Анатолійович
  • ВОДОЛАГА Дмитро Олегович
  • ВОРОБЙОВ Володимир Іванович
  • ВОРОНА Дмитро Миколайович
  • ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ Юрій Федорович
  • ГАВРИЛЮК Аркадій Вікторович
  • ГЕКАЛЮК Сергій Вікторович
  • ГЛУШКО Максим Олександрович
  • ГОДУНКО Ярослав Віталійович
  • ГОНЧАР Тимур Анатолійович
  • ГОСТРІК Павло Павлович
  • ГРАМЕНКО Сергій Павлович
  • ГРЕЧЕНЮК Олександр В’ячеславович
  • ГРИНАШ Юрій Вікторович
  • ДАНИЛІН Сергій Ігорович
  • ДАНИЛОВИЧ Василь Ярославович
  • ДІДКІВСЬКИЙ Євгеній Миколайович
  • ДОБИЧА Сергій Віталійович
  • ДОВБИШЕВ Вадим Геннадійович
  • ДОЛЖЕНКО Іван Сергійович
  • ДУБЕЛЄВ Денис Віталійович
  • ДУЛІН Дмитро Олегович
  • ДЯТЧЕНКО Денис Костянтинович
  • ДЯЧЕНКО Володимир Володимирович
  • ЄРЕМКО Віталій Олександрович
  • ЄРМОЛЕНКО Руслан Вікторович
  • ЖЕХАРЕНКО Гліб Дмитрович
  • ЗАБЛОДСЬКИЙ Дмитро Володимирович
  • ЗАВАЦЬКИЙ Борис Валерійович
  • ЗАГОРУЛЬКО Юрій Борисович
  • ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Сергій Петрович
  • ЗАЛОРІН Владислав Вікторович
  • ЗАРВА Олександр Віталійович
  • ЗАРУДНИЙ Роман Ростиславович
  • ЗЕМЛЯЧЕНКО Володимир Олександрович
  • ЗОЛОТАРЬОВ Олександр Миколайович
  • ЗОЛОТАРЬОВ Ярослав Олександрович
  • ЗОНІН Сергій Михайлович
  • ЗОРЯНСЬКИЙ Артем Сергійович — цивільний
  • ЗУБКОВ Павло Петрович
  • ІВАНОВ Вʼячеслав Борисович
  • IBKIH Іван Вікторович
  • ЙОВЕНКО Володимир Васильович
  • КВАРАШХЕЛІЯ Давид Олександрович
  • КИРИЧЕНКО Василь Спиридонович
  • КИРИЧЕНКО Денис Григорович
  • КИРИЧЕНКО Денис Юрійович
  • КИРИЧЕНКО Ігор Володимирович
  • КОВТУН Ігор Вʼячеславович
  • КОЛЄВ Микола Степанович
  • КОЛІБАБА Володимир Сергійович
  • КОЛОМІЄЦЬ Антон Васильович
  • КОНДРА Євген Миколайович
  • КОНЄВ Олег Миколайович
  • КОНОВАЛЕНКО Максим Анатолійович
  • КОРЖЕНКО Антон Миколайович
  • КОРНЕВ Володимир Андрійович
  • КОССЕ Юрій Павлович
  • КОХАН Олександр Леонідович
  • КОШЕЛЕНКО Владислав Олексійович
  • КРЕЦУ Олексій Олексійович
  • КРИВИЦЬКИЙ Олександр Миколайович
  • КРОТЕНКО Валентин Валерійович
  • КУЛЬКО Андрій Володимирович
  • КУПЦОВ Володимир Валентинович
  • КУРТЄВ Олександр Миколайович
  • ЛЕВИЦЬКИЙ Валентин В’ячеславович
  • ЛЕВКУН Орест Стефанович
  • ЛИТВИНЕНКО Вадим Олександрович
  • ЛІТВІНОВ Костянтин Анатолійович — цивільний
  • ЛІХТАНСЬКИЙ Вʼячеслав Олександрович
  • МАЙСТРЕНКО Андрій Олексійович
  • МАКАРЕВИЧ Сергій Сергійович
  • МАКСИМЕНКО Вадим Дмитрович
  • МАЛИШ Богдан Олександрович
  • МАЛЬКЕВИЧ Олексій Олексійович
  • МАНЬКО Антон Володимирович
  • МАСЛЕННІКОВ Олександр Володимирович
  • МАТВЄЄВ Микита Сергійович
  • МАЦАК Олександр Анатолійович
  • МАЦУРСЬКИЙ Іван Миколайович
  • МЕЛЬНИК Юрій Євгенійович
  • МІРОШНИК Сергій Віталійович
  • МІЩЕНКО Дмитро Миколайович
  • МОРОЗ Едуард Володимирович
  • МУДРИЙ Сергій Григорович
  • МУЗИКА Ілля Олегович
  • НАЗАРЕНКО Сергій Леонідович
  • НАЙДА Олександр Миколайович
  • НІШКО Андрій Андрійович
  • ОБОЛЕНЦЕВ Ігор Ігорович
  • ОЖОВАН Микола Вікторович
  • ОЛЕНИШАК Василь Михайлович
  • ОЛІЙНИК Олександр Сергійович
  • ОНІШКО Олег Григорович
  • ОСАУЛЕНКО Роман Володимирович
  • ОСОВИЙ Дмитро Миколайович
  • ОСТАВЧУК Андрій Володимирович
  • ОЧЕРЕТ Сергій Володимирович
  • ПАЛАМАРЧУК Олександр Васильович
  • ПАПЕНКО Віталій Віталійович
  • ПЕПЕЛЯЄВ Олександр Віталійович
  • ПЕРЕВЕРЗЕВ Олександр Олександрович
  • ПЕРЕДАТКО Олексій Олексійович
  • ПЕРЕДЕРА Володимир Михайлович
  • ПЕРЕПЕЛЮК Максим Степанович
  • ПЕРМІНОВ Олег Олександрович
  • ПЕТРОВ Андрій Володимирович
  • ПЕЧОНКІН Олександр Вікторович
  • ПИСАНКО Олексій Сергійович
  • ПІКАР Олександр Олександрович
  • ПІКУЛІН Микита Володимирович
  • ПОДГОРНИЙ Андрій Ігорович
  • ПОЛОВИНКА Володимир Олексійович
  • ПОЛЯНСЬКИЙ Дмитро Сергійович
  • ПОРТМАН Гліб Олексійович
  • ПОШЕДІН Іван Володимирович
  • ПРОКОПОВИЧ Дмитро Миколайович
  • РЕШЕТНІКОВ Володимир Сергійович
  • РЕШІТНИК Остап Григорович
  • РОЮК Валентин Дмитрович
  • САМАРСЬКИЙ Олег Петрович
  • САПОНЕНКО Олександр Вікторович
  • СЕРЕДА Михайло Михайлович
  • СИЛІН Дмитро Анатолійович
  • СИРОЄШКІН Євгеній Анатолійович
  • СІНИЦЬКИЙ Олександр Сергійович
  • СОВА Едуард Аркадійович
  • СОЛОВЙОВ Вʼячеслав Віталійович
  • СТАРИНЩАК Андрій Леонідович
  • СУПРУН Віталій Олександрович
  • СУЩЕНКО Дмитро В’ячеславович
  • ТАРАН Володимир Олексійович
  • ТЕТЕРЯТНІКОВ Олександр Борисович
  • ТКАЧ Віктор Володимирович
  • ТКАЧЕНКО Анатолій Анатолійович
  • ТРЕТЬЯК Юрій Юрійович
  • УКРАЇНЕЦЬ Артем Євгенович
  • УМАНСЬКИЙ Євген Володимирович
  • ФЕДИШИН Галина Миколаївна
  • ФЕДОРОВ Олександр Георгійович
  • ФРОЛОВ Віктор Іванович
  • ЦЕМА-БУРСОВ Володимир Валерійович
  • ЧАЙКІН Олексій Миколайович
  • ЧЕМЕРИС Віктор Миколайович
  • ЧЕРВАКОВ Олександр Едуардович
  • ЧЕРЕВКО Сергій Олексійович
  • ЧЕРМАНЕНКО Владислав Олексійович
  • ЧЕРНЕНКО Роман Юрійович
  • ЧЕЧКО Віктор Євгенійович
  • ШАДИРЯ Олександр Михайлович
  • ШАКАЛО Руслан Володимирович
  • ШЛАХЕТКА Євген Анатолійович
  • БАБИНІНА Ганна Дмитрівна — цивільна
  • AHICIMOВ Василь Іванович
  • БАРНА Дмитро Едуардович
  • БОЙЧУК Вадим Олександрович
  • ВІНТОНЯК Йосиф Петрович
  • ВОЙНАРОВСЬКИЙ Олександр Олександрович
  • ВОЛИЦЬКИЙ Михайло Степанович
  • ВОРОТНІКОВ Михайло Олександрович
  • ГАЙДУЧИК Віталій Володимирович — цивільний
  • ГАЛЕНКО Олег Володимирович
  • ГАННИЧ Віта Анатоліївна — цивільна
  • ГОРЛОВСЬКИЙ Іван Степанович
  • ГРИЦІВ Олександр Михайлович
  • ГУБРІЙ Андрій Вікторович
  • ГУДИМА Ярослав Петрович
  • ГУЛА Сергій Анатолійович
  • ДАНИЛЮК Олександр Володимирович — цивільний
  • ДЕНИСЕНКО Олександр Іванович
  • ДРЕБІТКО Володимир Володимирович
  • ЖАКОТА Олександр Вікторович
  • ЗАГРЕБЕНЮК Віктор Васильович
  • ЗАДОРОЖНИЙ Олександр Іванович
  • ЗІНЧУК Сергій Іванович
  • ЗУБАРЄВ Сергій Олегович
  • КАМІНЬ Микола Євгенович
  • КАТЕРЕНЧУК Олександр Миколайович
  • КЛЄВЦОВ Сергій Олександрович
  • КНІППЕНБЕРГ Олексій Вікторович
  • КРЕНТОВСЬКИЙ Сергій Володимирович
  • КУЦИН Владислав Олексійович
  • ЛЕМЕШКО Олег Романович
  • ЛУКАШЕНКО Володимир Іванович
  • МАЛОЙВАН Іван Вікторович
  • МАЦІЄВСЬКИЙ Іван Олександрович
  • МОЗЖУХІН Микола Миколайович
  • НЕВЗОРОВ Євген Петрович
  • НІКІФОРОВ Віталій Олександрович
  • ПАСИК Олександр Вікторович
  • ПИЛИПЕНКО Олег Анатолійович
  • ПОНОМАРЬОВ Владислав Олександрович
  • ПОНОМАРЬОВ Дмитро Михайлович
  • ПОХОЗЕЙ Василь Андрійович
  • ПУГАЧ Сергій Васильович
  • ПУШИН Валерій Віталійович
  • РОГУЛЬСЬКИЙ Владислав Ігорович
  • СЕМЕГЕН Інна Михайлівна
  • СЕРГІЄВ Микола Петрович
  • СРІБНИЙ Іван Володимирович
  • СТРЕБКО Артем Олексійович
  • ТЕМБОРОВСЬКИЙ Олександр Олександрович
  • ТЕРЕЩЕНКО Олена Вікторівна
  • ТИМОЩУК Олександр Сергійович
  • ТУПИЦЬКИЙ Василь Анатолійович
  • ФЕЛЕЩУК Руслан Юрійович
  • ХАРКО Юрій Михайлович
  • ЧОПИК Дмитро Васильович
  • ШИНОВСЬКИЙ Олександр Олегович

Серед звільнених є представники:

  • ЗСУ — 130 (серед них ТрО — 14, ВМС — 14);
  • Нацгвардії — 55;
  • ДПСУ — 38;
  • Нацполіції — 1;
  • шестеро цивільних.

Повернення останньої дівчини-морпіха, яка була в полоні

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, який захищав Маріуполь, Сергій Волинський розповів, що серед тих, хто сьогодні повернувся додому — Галина Федишин, остання дівчина-морпіх, що була в полоні РФ.

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Галина Федишин. Фото: instagram.com/serjvlk/

"Вдома Галина Федишин, остання дівчина-морпіх, яка була в полоні! Вона пройшла важкий шлях оборони Маріуполя, завод Ілліча, Азовсталь та пекельний полон. Сьогодні ми відзначаємо повернення наших братів і сестер. Вони заслуговують на відпочинок, повагу та глибоку вдячність кожного з нас", — наголосив він.

Він подякував усім, хто працював над поверненням героїв на рідну землю.

Повернення захисника Зміїного

Додому повернувся також захисник острова Зміїний — 22-річний Олександр Куртєв.

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Олександр Куртєв з керівницею Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлією Приймак. Фото: facebook.com/yaroslava.khadzhy

"Я не можу в це повірити, але ми тебе вибороли. Дякую всій команді координаційного штабу за невпинну роботу над звільненням наших полонених", — написала Ярослава, дівчина звільненого з полону захисника острова Зміїний.

Прикордонник перебував у полоні майже два роки.

Нагадаємо, сьогодні, 3 січня, до України повернулися понад 200 воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні.

Також ми писали, що фотографії визволених з полону людей оприлюднив Президент України Володимир Зеленський. Серед 230 українських людей є 213 солдатів і сержантів, а також 11 офіцерів. Крім військових свободу отримали шість цивільних.

Додамо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів деталі про обмін полоненими. За його словами, Об'єднані Арабські Емірати допомагали в організації. 

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