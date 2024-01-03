Хто сьогодні повернувся з російського полону — повний список

Українські військові, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Рідні та близькі українських військовополонених розповіли, хто сьогодні повернувся з російського полону. Загалом вдалося звільнити 230 людей.

Про це повідомляє Telegram-канал "Списки знайдених та полонених".

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АЛЕКСАНДРОВ Іван Васильович

АЛЄКСЄЄВ Кирило Олександрович

АРУТЮНОВ Арсен Ернестович

АРУТЮНЯН Оганес Азіозович

БАКЛАНОВ Микита Сергійович

БАЛАН Олег Григорович

БАРАБАШЕНКО Микола Вікторович

БАРАНЮК Анатолій Іванович

БЕЗСМЕРТНИЙ Віталій Сергійович

БЄЛОУСОВ Олексій Вікторович

БІЛЕЦЬКИЙ Олександр Юрійович

БЛАГОВІРНИЙ Володимир Олександрович

БОЛДЕЦЬКИЙ Денис Анатолійович

БОНДАРЕВ Вадим Олегович

БОХОНСЬКИЙ Василь Ростиславович

БРЕДИХА Денис Чинеду

БУР’ЯН Олег Володимирович

БУТКО Петро Миколайович

БУТОВ Олександр Іванович

ВАШЕДСЬКИЙ Олександр Вадимович

ВОВНА Євген Анатолійович

ВОДОЛАГА Дмитро Олегович

ВОРОБЙОВ Володимир Іванович

ВОРОНА Дмитро Миколайович

ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ Юрій Федорович

ГАВРИЛЮК Аркадій Вікторович

ГЕКАЛЮК Сергій Вікторович

ГЛУШКО Максим Олександрович

ГОДУНКО Ярослав Віталійович

ГОНЧАР Тимур Анатолійович

ГОСТРІК Павло Павлович

ГРАМЕНКО Сергій Павлович

ГРЕЧЕНЮК Олександр В’ячеславович

ГРИНАШ Юрій Вікторович

ДАНИЛІН Сергій Ігорович

ДАНИЛОВИЧ Василь Ярославович

ДІДКІВСЬКИЙ Євгеній Миколайович

ДОБИЧА Сергій Віталійович

ДОВБИШЕВ Вадим Геннадійович

ДОЛЖЕНКО Іван Сергійович

ДУБЕЛЄВ Денис Віталійович

ДУЛІН Дмитро Олегович

ДЯТЧЕНКО Денис Костянтинович

ДЯЧЕНКО Володимир Володимирович

ЄРЕМКО Віталій Олександрович

ЄРМОЛЕНКО Руслан Вікторович

ЖЕХАРЕНКО Гліб Дмитрович

ЗАБЛОДСЬКИЙ Дмитро Володимирович

ЗАВАЦЬКИЙ Борис Валерійович

ЗАГОРУЛЬКО Юрій Борисович

ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ Сергій Петрович

ЗАЛОРІН Владислав Вікторович

ЗАРВА Олександр Віталійович

ЗАРУДНИЙ Роман Ростиславович

ЗЕМЛЯЧЕНКО Володимир Олександрович

ЗОЛОТАРЬОВ Олександр Миколайович

ЗОЛОТАРЬОВ Ярослав Олександрович

ЗОНІН Сергій Михайлович

ЗОРЯНСЬКИЙ Артем Сергійович — цивільний

ЗУБКОВ Павло Петрович

ІВАНОВ Вʼячеслав Борисович

IBKIH Іван Вікторович

ЙОВЕНКО Володимир Васильович

КВАРАШХЕЛІЯ Давид Олександрович

КИРИЧЕНКО Василь Спиридонович

КИРИЧЕНКО Денис Григорович

КИРИЧЕНКО Денис Юрійович

КИРИЧЕНКО Ігор Володимирович

КОВТУН Ігор Вʼячеславович

КОЛЄВ Микола Степанович

КОЛІБАБА Володимир Сергійович

КОЛОМІЄЦЬ Антон Васильович

КОНДРА Євген Миколайович

КОНЄВ Олег Миколайович

КОНОВАЛЕНКО Максим Анатолійович

КОРЖЕНКО Антон Миколайович

КОРНЕВ Володимир Андрійович

КОССЕ Юрій Павлович

КОХАН Олександр Леонідович

КОШЕЛЕНКО Владислав Олексійович

КРЕЦУ Олексій Олексійович

КРИВИЦЬКИЙ Олександр Миколайович

КРОТЕНКО Валентин Валерійович

КУЛЬКО Андрій Володимирович

КУПЦОВ Володимир Валентинович

КУРТЄВ Олександр Миколайович

ЛЕВИЦЬКИЙ Валентин В’ячеславович

ЛЕВКУН Орест Стефанович

ЛИТВИНЕНКО Вадим Олександрович

ЛІТВІНОВ Костянтин Анатолійович — цивільний

ЛІХТАНСЬКИЙ Вʼячеслав Олександрович

МАЙСТРЕНКО Андрій Олексійович

МАКАРЕВИЧ Сергій Сергійович

МАКСИМЕНКО Вадим Дмитрович

МАЛИШ Богдан Олександрович

МАЛЬКЕВИЧ Олексій Олексійович

МАНЬКО Антон Володимирович

МАСЛЕННІКОВ Олександр Володимирович

МАТВЄЄВ Микита Сергійович

МАЦАК Олександр Анатолійович

МАЦУРСЬКИЙ Іван Миколайович

МЕЛЬНИК Юрій Євгенійович

МІРОШНИК Сергій Віталійович

МІЩЕНКО Дмитро Миколайович

МОРОЗ Едуард Володимирович

МУДРИЙ Сергій Григорович

МУЗИКА Ілля Олегович

НАЗАРЕНКО Сергій Леонідович

НАЙДА Олександр Миколайович

НІШКО Андрій Андрійович

ОБОЛЕНЦЕВ Ігор Ігорович

ОЖОВАН Микола Вікторович

ОЛЕНИШАК Василь Михайлович

ОЛІЙНИК Олександр Сергійович

ОНІШКО Олег Григорович

ОСАУЛЕНКО Роман Володимирович

ОСОВИЙ Дмитро Миколайович

ОСТАВЧУК Андрій Володимирович

ОЧЕРЕТ Сергій Володимирович

ПАЛАМАРЧУК Олександр Васильович

ПАПЕНКО Віталій Віталійович

ПЕПЕЛЯЄВ Олександр Віталійович

ПЕРЕВЕРЗЕВ Олександр Олександрович

ПЕРЕДАТКО Олексій Олексійович

ПЕРЕДЕРА Володимир Михайлович

ПЕРЕПЕЛЮК Максим Степанович

ПЕРМІНОВ Олег Олександрович

ПЕТРОВ Андрій Володимирович

ПЕЧОНКІН Олександр Вікторович

ПИСАНКО Олексій Сергійович

ПІКАР Олександр Олександрович

ПІКУЛІН Микита Володимирович

ПОДГОРНИЙ Андрій Ігорович

ПОЛОВИНКА Володимир Олексійович

ПОЛЯНСЬКИЙ Дмитро Сергійович

ПОРТМАН Гліб Олексійович

ПОШЕДІН Іван Володимирович

ПРОКОПОВИЧ Дмитро Миколайович

РЕШЕТНІКОВ Володимир Сергійович

РЕШІТНИК Остап Григорович

РОЮК Валентин Дмитрович

САМАРСЬКИЙ Олег Петрович

САПОНЕНКО Олександр Вікторович

СЕРЕДА Михайло Михайлович

СИЛІН Дмитро Анатолійович

СИРОЄШКІН Євгеній Анатолійович

СІНИЦЬКИЙ Олександр Сергійович

СОВА Едуард Аркадійович

СОЛОВЙОВ Вʼячеслав Віталійович

СТАРИНЩАК Андрій Леонідович

СУПРУН Віталій Олександрович

СУЩЕНКО Дмитро В’ячеславович

ТАРАН Володимир Олексійович

ТЕТЕРЯТНІКОВ Олександр Борисович

ТКАЧ Віктор Володимирович

ТКАЧЕНКО Анатолій Анатолійович

ТРЕТЬЯК Юрій Юрійович

УКРАЇНЕЦЬ Артем Євгенович

УМАНСЬКИЙ Євген Володимирович

ФЕДИШИН Галина Миколаївна

ФЕДОРОВ Олександр Георгійович

ФРОЛОВ Віктор Іванович

ЦЕМА-БУРСОВ Володимир Валерійович

ЧАЙКІН Олексій Миколайович

ЧЕМЕРИС Віктор Миколайович

ЧЕРВАКОВ Олександр Едуардович

ЧЕРЕВКО Сергій Олексійович

ЧЕРМАНЕНКО Владислав Олексійович

ЧЕРНЕНКО Роман Юрійович

ЧЕЧКО Віктор Євгенійович

ШАДИРЯ Олександр Михайлович

ШАКАЛО Руслан Володимирович

ШЛАХЕТКА Євген Анатолійович

БАБИНІНА Ганна Дмитрівна — цивільна

AHICIMOВ Василь Іванович

БАРНА Дмитро Едуардович

БОЙЧУК Вадим Олександрович

ВІНТОНЯК Йосиф Петрович

ВОЙНАРОВСЬКИЙ Олександр Олександрович

ВОЛИЦЬКИЙ Михайло Степанович

ВОРОТНІКОВ Михайло Олександрович

ГАЙДУЧИК Віталій Володимирович — цивільний

ГАЛЕНКО Олег Володимирович

ГАННИЧ Віта Анатоліївна — цивільна

ГОРЛОВСЬКИЙ Іван Степанович

ГРИЦІВ Олександр Михайлович

ГУБРІЙ Андрій Вікторович

ГУДИМА Ярослав Петрович

ГУЛА Сергій Анатолійович

ДАНИЛЮК Олександр Володимирович — цивільний

ДЕНИСЕНКО Олександр Іванович

ДРЕБІТКО Володимир Володимирович

ЖАКОТА Олександр Вікторович

ЗАГРЕБЕНЮК Віктор Васильович

ЗАДОРОЖНИЙ Олександр Іванович

ЗІНЧУК Сергій Іванович

ЗУБАРЄВ Сергій Олегович

КАМІНЬ Микола Євгенович

КАТЕРЕНЧУК Олександр Миколайович

КЛЄВЦОВ Сергій Олександрович

КНІППЕНБЕРГ Олексій Вікторович

КРЕНТОВСЬКИЙ Сергій Володимирович

КУЦИН Владислав Олексійович

ЛЕМЕШКО Олег Романович

ЛУКАШЕНКО Володимир Іванович

МАЛОЙВАН Іван Вікторович

МАЦІЄВСЬКИЙ Іван Олександрович

МОЗЖУХІН Микола Миколайович

НЕВЗОРОВ Євген Петрович

НІКІФОРОВ Віталій Олександрович

ПАСИК Олександр Вікторович

ПИЛИПЕНКО Олег Анатолійович

ПОНОМАРЬОВ Владислав Олександрович

ПОНОМАРЬОВ Дмитро Михайлович

ПОХОЗЕЙ Василь Андрійович

ПУГАЧ Сергій Васильович

ПУШИН Валерій Віталійович

РОГУЛЬСЬКИЙ Владислав Ігорович

СЕМЕГЕН Інна Михайлівна

СЕРГІЄВ Микола Петрович

СРІБНИЙ Іван Володимирович

СТРЕБКО Артем Олексійович

ТЕМБОРОВСЬКИЙ Олександр Олександрович

ТЕРЕЩЕНКО Олена Вікторівна

ТИМОЩУК Олександр Сергійович

ТУПИЦЬКИЙ Василь Анатолійович

ФЕЛЕЩУК Руслан Юрійович

ХАРКО Юрій Михайлович

ЧОПИК Дмитро Васильович

ШИНОВСЬКИЙ Олександр Олегович

Серед звільнених є представники:

ЗСУ — 130 (серед них ТрО — 14, ВМС — 14);

Нацгвардії — 55;

ДПСУ — 38;

Нацполіції — 1;

шестеро цивільних.

Повернення останньої дівчини-морпіха, яка була в полоні

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, який захищав Маріуполь, Сергій Волинський розповів, що серед тих, хто сьогодні повернувся додому — Галина Федишин, остання дівчина-морпіх, що була в полоні РФ.

Галина Федишин. Фото: instagram.com/serjvlk/

"Вдома Галина Федишин, остання дівчина-морпіх, яка була в полоні! Вона пройшла важкий шлях оборони Маріуполя, завод Ілліча, Азовсталь та пекельний полон. Сьогодні ми відзначаємо повернення наших братів і сестер. Вони заслуговують на відпочинок, повагу та глибоку вдячність кожного з нас", — наголосив він.

Він подякував усім, хто працював над поверненням героїв на рідну землю.

Повернення захисника Зміїного

Додому повернувся також захисник острова Зміїний — 22-річний Олександр Куртєв.

Олександр Куртєв з керівницею Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлією Приймак. Фото: facebook.com/yaroslava.khadzhy

"Я не можу в це повірити, але ми тебе вибороли. Дякую всій команді координаційного штабу за невпинну роботу над звільненням наших полонених", — написала Ярослава, дівчина звільненого з полону захисника острова Зміїний.

Прикордонник перебував у полоні майже два роки.

Нагадаємо, сьогодні, 3 січня, до України повернулися понад 200 воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні.

Також ми писали, що фотографії визволених з полону людей оприлюднив Президент України Володимир Зеленський. Серед 230 українських людей є 213 солдатів і сержантів, а також 11 офіцерів. Крім військових свободу отримали шість цивільних.

Додамо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів деталі про обмін полоненими. За його словами, Об'єднані Арабські Емірати допомагали в організації.