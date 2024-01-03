Жодної паузи не було у переговорах, — Зеленський про обмін полонених

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні, попри всі виклики, є гарна новина за довгий уже час. Відбувся обмін військовополоненими. Додому повернулися 230 українців.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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"Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів. Ми використовуємо кожну можливість, пробуємо всі варіанти посередництва", — наголосив глава держави.

За його словами, на кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою, Україна підіймає тему повернення полонених. Зеленський наголосив, що країна буде й надалі працювати, щоб звільнити громадян з полону російських окупантів.

Він подякував всій команді, яка працювала і працює, щоб обміни продовжувались.

"Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко. І звичайно, я дякую кожному нашому воїну на передовій, хто бере окупантів у полон і поповнює наш обмінний фонд. Чим більше росіян беремо у полон, тим більш результативні будуть перемовини щодо обмінів", — додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 3 січня, до України повернулися понад 200 воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні.

Також ми писали, що фотографії визволених з полону людей оприлюднив Президент України Володимир Зеленський. Серед 230 українських людей є 213 солдатів і сержантів, а також 11 офіцерів. Крім військових свободу отримали шість цивільних.

Додамо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів деталі про обмін полоненими. За його словами, Об'єднані Арабські Емірати допомагали в організації.