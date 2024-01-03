Никакой паузы не было в переговорах, — Зеленский об обмене пленных
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, несмотря на все вызовы, есть хорошая новость за долгое время. Состоялся обмен военнопленными. Домой вернулись 230 украинцев.
Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.
Зеленский рассказал детали обмена военнопленными
"Длинная была пауза в обменах, но никакой паузы не было в переговорах по обменам. Мы используем каждую возможность, пробуем все варианты посредничества", — подчеркнул глава государства.
По его словам, на каждой международной встрече, которая может быть помощью, Украина поднимает тему возвращения пленных. Зеленский подчеркнул, что страна будет и дальше работать, чтобы освободить граждан из плена российских оккупантов.
Он поблагодарил всю команду, которая работала и работает, чтобы обмены продолжались.
"Буданов, Ермак, Усов, Малюк, Клименко. И конечно, я благодарю каждого нашего воина на передовой, кто берет оккупантов в плен и пополняет наш обменный фонд. Чем больше россиян берем в плен, тем более результативны будут переговоры по обменам", — добавил Зеленский.
Напомним, сегодня, 3 января, в Украину вернулись более 200 воинов и гражданских. Все они находились в российском плену.
Также мы писали, что фотографии освобожденных из плена людей обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский. Среди 230 украинских людей есть 213 солдат и сержантов, а также 11 офицеров. Кроме военных свободу получили шесть гражданских.
Добавим, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал детали об обмене пленными. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты помогали в организации.
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