Никакой паузы не было в переговорах, — Зеленский об обмене пленных

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня, несмотря на все вызовы, есть хорошая новость за долгое время. Состоялся обмен военнопленными. Домой вернулись 230 украинцев.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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"Длинная была пауза в обменах, но никакой паузы не было в переговорах по обменам. Мы используем каждую возможность, пробуем все варианты посредничества", — подчеркнул глава государства.

По его словам, на каждой международной встрече, которая может быть помощью, Украина поднимает тему возвращения пленных. Зеленский подчеркнул, что страна будет и дальше работать, чтобы освободить граждан из плена российских оккупантов.

Он поблагодарил всю команду, которая работала и работает, чтобы обмены продолжались.

"Буданов, Ермак, Усов, Малюк, Клименко. И конечно, я благодарю каждого нашего воина на передовой, кто берет оккупантов в плен и пополняет наш обменный фонд. Чем больше россиян берем в плен, тем более результативны будут переговоры по обменам", — добавил Зеленский.

Напомним, сегодня, 3 января, в Украину вернулись более 200 воинов и гражданских. Все они находились в российском плену.

Также мы писали, что фотографии освобожденных из плена людей обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский. Среди 230 украинских людей есть 213 солдат и сержантов, а также 11 офицеров. Кроме военных свободу получили шесть гражданских.

Добавим, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал детали об обмене пленными. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты помогали в организации.