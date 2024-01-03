Кто сегодня вернулся из российского плена — полный список

Украинские военные, которые вернулись из российского плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Родные и близкие украинских военнопленных рассказали, кто вернулся сегодня из российского плена. Всего удалось освободить 230 человек.

Об этом сообщает Telegram-канал "Списки найденных и пленных".

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АЛЕКСАНДРОВ Иван Васильевич

АЛЕКСЕЕВ Кирилл Александрович

АРУТЮНОВ Арсен Эрнестович

АРУТЮНЯН Оганес Азиозович

БАКЛАНОВ Никита Сергеевич

БАЛАН Олег Григорьевич

БАРАБАШЕНКО Николай Викторович

БАРАНЮК Анатолий Иванович

БЕССМЕРТНЫЙ Виталий Сергеевич

БЕЛОУСОВ Алексей Викторович

БИЛЕЦКИЙ Александр Юрьевич

БЛАГОВЕРНЫЙ Владимир Александрович

БОЛДЕЦКИЙ Денис Анатольевич

БОНДАРЕВ Вадим Олегович

БОХОНСКИЙ Василий Ростиславович

БРЕДЫХ Денис Чинеду

БУРЬЯН Олег Владимирович

БУТКО Петр Николаевич

БУТОВ Александр Иванович

ВАШЕДСКИЙ Александр Вадимович

ШЕРСТЬ Евгений Анатольевич

ВОДОЛАГА Дмитрий Олегович

ВОРОБЬЕВ Владимир Иванович

ВОРОНА Дмитрий Николаевич

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Юрий Федорович

ГАВРИЛЮК Аркадий Викторович

ГЕКАЛЮК Сергей Викторович

ГЛУШКО Максим Александрович

ГОДУНКО Ярослав Витальевич

ГОНЧАРЬ Тимур Анатольевич

ОСТРИК Павел Павлович

ГРАМЕНКО Сергей Павлович

ГРЕЧЕНЮК Александр Вячеславович

ГРИНАШ Юрий Викторович

ДАНИЛИН Сергей Игоревич

ДАНИЛОВИЧ Василий Ярославович

ДИДКОВСКИЙ Евгений Николаевич

ЗДОБЫЧА Сергей Витальевич

ДОВБЫШЕВ Вадим Геннадиевич

ДОЛЖЕНКО Иван Сергеевич

ДУБЕЛЕВ Денис Витальевич

ДУЛИН Дмитрий Олегович

ДЯТЧЕНКО Денис Константинович

ДЯЧЕНКО Владимир Владимирович

ЕРЕМКО Виталий Александрович

ЕРМОЛЕНКО Руслан Викторович

ЖЕХАРЕНКО Глеб Дмитриевич

ЗАБЛОДСКИЙ Дмитрий Владимирович

ЗАВАЦКИЙ Борис Валерьевич

ЗАГОРУЛЬКО Юрий Борисович

ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Сергей Петрович

ЗАЛОРИН Владислав Викторович

ЗАРВА Александр Витальевич

ЗАРУДНЫЙ Роман Ростиславович

ЗЕМЛЯЧЕНКО Владимир Александрович

ЗОЛОТАРЕВ Александр Николаевич

ЗОЛОТАРЕВ Ярослав Александрович

ЗОНИН Сергей Михайлович

ЗОРЯНСКИЙ Артем Сергеевич — гражданский

ЗУБКОВ Павел Петрович

ИВАНОВ Вячеслав Борисович

ИВКИН Иван Викторович

ЙОВЕНКО Владимир Васильевич

КВАРАШХЕЛИЯ Давид Александрович

КИРИЧЕНКО Василий Спиридонович

КИРИЧЕНКО Денис Григорьевич

КИРИЧЕНКО Денис Юрьевич

КИРИЧЕНКО Игорь Владимирович

КОВТУН Игорь Вячеславович

КОЛЕВ Николай Степанович

КОЛИБАБА Владимир Сергеевич

КОЛОМИЕЦ Антон Васильевич

КОНДРА Евгений Николаевич

КОНЕВ Олег Николаевич

КОНОВАЛЕНКО Максим Анатольевич

КОРЖЕНКО Антон Николаевич

КОРНЕВ Владимир Андреевич

КОССЭ Юрий Павлович

ЛЮБОВЬ Александр Леонидович

КОШЕЛЕНКО Владислав Алексеевич

КРЕЦА Алексей Алексеевич

КРИВИЦКИЙ Александр Николаевич

КРОТЕНКО Валентин Валерьевич

КУЛЬКО Андрей Владимирович

КУПЦОВ Владимир Валентинович

КУРТЕВ Александр Николаевич

ЛЕВИЦКИЙ Валентин Вячеславович

ЛЕВКУН Орест Стефанович

ЛИТВИНЕНКО Вадим Александрович

ЛИТВИН Константин Анатольевич — гражданский

ЛИХТАНСКИЙ Вячеслав Александрович

МАЙСТРЕНКО Андрей Алексеевич

МАКАРЕВИЧ Сергей Сергеевич

МАКСИМЕНКО Вадим Дмитриевич

МАЛЫШ Богдан Александрович

МАЛЬКЕВИЧ Алексей Алексеевич

МАНЬКО Антон Владимирович

МАСЛЕННИКОВ Александр Владимирович

МАТВЕЕВ Никита Сергеевич

МАЦАК Александр Анатольевич

МАЦУРСКИЙ Иван Николаевич

МЕЛЬНИК Юрий Евгеньевич

МИРОШНИК Сергей Витальевич

МИЩЕНКО Дмитрий Николаевич

МОРОЗ Эдуард Владимирович

МУДРЫЙ Сергей Григорьевич

МУЗЫКА Илья Олегович

НАЗАРЕНКО Сергей Леонидович

НАЙДА Александр Николаевич

НИШКО Андрей Андреевич

ОБОЛЕНЦЕВ Игорь Игоревич

ОЖОВАН Николай Викторович

ОЛЕНИШАК Василий Михайлович

ОЛЕЙНИК Александр Сергеевич

ОНИШКО Олег Григорьевич

ОСАУЛЕНКО Роман Владимирович

ОСОВОЙ Дмитрий Николаевич

ОСТАВЧУК Андрей Владимирович

КРАМЕТ Сергей Владимирович

ПАЛАМАРЧУК Александр Васильевич

ПАПЕНКО Виталий Витальевич

ПЕПЕЛЯЕВ Александр Витальевич

ПЕРЕВЕРЗЕВ Александр Александрович

ПЕРЕДАТЬ Алексей Алексеевич

ПЕРЕДЕРА Владимир Михайлович

ПЕРЕПЕЛЮК Максим Степанович

ПЕРМИНОВ Олег Александрович

ПЕТРОВ Андрей Владимирович

ПЕЧЕНКИН Александр Викторович

ПИСАНКО Алексей Сергеевич

ПИКАР Александр Александрович

ПИКУЛИН Никита Владимирович

ПОДГОРНЫЙ Андрей Игоревич

ПОЛОВИНКА Владимир Алексеевич

ПОЛЯНСКИЙ Дмитрий Сергеевич

ПОРТМАН Глеб Алексеевич

ПОШЕДИН Иван Владимирович

ПРОКОПОВИЧ Дмитрий Николаевич

РЕШЕТНИКОВ Владимир Сергеевич

РЕШИТНИК Остап Григорьевич

РОЮК Валентин Дмитриевич

САМАРСКИЙ Олег Петрович

САПОНЕНКО Александр Викторович

СРЕДА Михаил Михайлович

СИЛИН Дмитрий Анатольевич

СЫРОЕШКИН Евгений Анатольевич

СЕНИЦКИЙ Александр Сергеевич

СОВА Эдуард Аркадьевич

СОЛОВЬЕВ Вячеслав Витальевич

СТАРЫНЩАК Андрей Леонидович

СУПРУН Виталий Александрович

СУЩЕНКО Дмитрий Вячеславович

ТАРАН Владимир Алексеевич

ТЕТЕРЯТНИКОВ Александр Борисович

ТКАЧ Виктор Владимирович

ТКАЧЕНКО Анатолий Анатольевич

ТРЕТЬЯК Юрий Юрьевич

УКРАИНЕЦ Артем Евгеньевич

УМАНСКИЙ Евгений Владимирович

ФЕДИШИН Галина Николаевна

ФЕДОРОВ Александр Георгиевич

ФРОЛОВ Виктор Иванович

ЦЕМА-БУРСОВ Владимир Валерьевич

ЧАЙКИН Алексей Николаевич

ЧЕМЕРИС Виктор Николаевич

ЧЕРВАКОВ Александр Эдуардович

ЧЕРЕВКО Сергей Алексеевич

ЧЕРМАНЕНКО Владислав Алексеевич

ЧЕРНЕНКО Роман Юрьевич

ЧЕЧКО Виктор Евгеньевич

ШАДИРЯ Александр Михайлович

ШАКАЛО Руслан Владимирович

ШЛАХЕТКА Евгений Анатольевич

БАБИНИНА Анна Дмитриевна — гражданская

AHICIMOВ Василий Иванович

БАРНА Дмитрий Эдуардович

БОЙЧУК Вадим Александрович

ВИНТОНЯК Иосиф Петрович

ВОЙНАРОВСКИЙ Александр Александрович

ВОЛИЦКИЙ Михаил Степанович

ВОРОТНИКОВ Михаил Александрович

ГАЙДУЧИК Виталий Владимирович — гражданский

ГАЛЕНКО Олег Владимирович

ГАННИЧ Вита Анатольевна — гражданская

ГОРЛОВСКИЙ Иван Степанович

ГРИЦОВ Александр Михайлович

ГУБРИЙ Андрей Викторович

ГУДИМА Ярослав Петрович

ГУЛА Сергей Анатольевич

ДАНИЛЮК Александр Владимирович — гражданский

ДЕНИСЕНКО Александр Иванович

ДРЕБЕТКО Владимир Владимирович

ЖАКОТА Александр Викторович

ЗАГРЕБЕНЮК Виктор Васильевич

ЗАДОРОЖНЫЙ Александр Иванович

ЗИНЧУК Сергей Иванович

ЗУБАРЕВ Сергей Олегович

КАМЕНЬ Николай Евгеньевич

КАТЕРЕНЧУК Александр Николаевич

КЛЕВЦОВ Сергей Александрович

КНИППЕНБЕРГ Алексей Викторович

КРЕНТОВСКИЙ Сергей Владимирович

КУЦИН Владислав Алексеевич

ЛЕМЕШКО Олег Романович

ЛУКАШЕНКО Владимир Иванович

МАЛОЙВАН Иван Викторович

МАЦИЕВСКИЙ Иван Александрович

МОЗЖУХИН Николай Николаевич

НЕВЗОРОВ Евгений Петрович

НИКИФОРОВ Виталий Александрович

ПАСИК Александр Викторович

ПИЛИПЕНКО Олег Анатольевич

ПОНОМАРЕВ Владислав Александрович

ПОНОМАРЕВ Дмитрий Михайлович

ПОХОЗЕЙ Василий Андреевич

ПУГАЧ Сергей Васильевич

ПУШИН Валерий Витальевич

РОГУЛЬСКИЙ Владислав Игоревич

СЕМЕГЕН Инна Михайловна

СЕРГИЕВ Николай Петрович

СРИБНЫЙ Иван Владимирович

СТРЕБКО Артем Алексеевич

ТЕМБОРОВСКИЙ Александр Александрович

ТЕРЕЩЕНКО Елена Викторовна

ТИМОЩУК Александр Сергеевич

ТУПИЦКИЙ Василий Анатольевич

ФЕЛЕЩУК Руслан Юрьевич

ХАРКО Юрий Михайлович

ЧОПИК Дмитрий Васильевич

ШИНОВСКИЙ Александр Олегович

Среди освобожденных есть представители:

ВСУ — 130 (среди них ТрО — 14, ВМС — 14);

Нацгвардии — 55;

ГПСУ — 38;

Нацполиции — 1;

шесть гражданских.

Возвращение последней девушки-морпеха, которая была в плену

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, защищавший Мариуполь, Сергей Волынский рассказал, что среди вернувшихся домой — Галина Федишин, последняя девушка-морпех, находившаяся в плену РФ.

Галина Федишин. Фото: instagram.com/serjvlk/

"Дома Галина Федишин, последняя девушка-морпех, которая была в плену! Она прошла тяжелый путь обороны Мариуполя, завод Ильича, Азовсталь и адский плен. Сегодня мы отмечаем возвращение наших братьев и сестер. Они заслуживают отдыха, уважения и глубокой благодарности каждого из нас", — подчеркнул он.

Он поблагодарил всех, кто работал над возвращением героев на родную землю.

Возвращение защитника Змеиного

Домой вернулся также защитник острова Змеиный — 22-летний Александр Куртев.

Александр Куртев с руководителем Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлией Приймак. Фото: facebook.com/yaroslava.khadzhy

"Я не могу в это поверить, но мы тебя отвоевали. Спасибо всей команде координационного штаба за неустанную работу над освобождением наших пленных", — написала Ярослава, девушка освобожденного из плена защитника острова Змеиный.

Пограничник находился в плену почти два года.

Напомним, сегодня, 3 января, в Украину вернулись более 200 воинов и гражданских. Все они находились в российском плену.

Также мы писали, что фотографии освобожденных из плена людей обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский. Среди 230 украинских людей есть 213 солдат и сержантов, а также 11 офицеров. Кроме военных свободу получили шесть гражданских.

Добавим, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал детали об обмене пленными. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты помогали в организации.