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Кто сегодня вернулся из российского плена — полный список

3 января 2024 21:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кто сегодня вернулся из российского плена — полный список
Украинские военные, которые вернулись из российского плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Родные и близкие украинских военнопленных рассказали, кто вернулся сегодня из российского плена. Всего удалось освободить 230 человек.

Об этом сообщает Telegram-канал "Списки найденных и пленных".

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Кого освободили из российского плена 3 января

  • АЛЕКСАНДРОВ Иван Васильевич
  • АЛЕКСЕЕВ Кирилл Александрович
  • АРУТЮНОВ Арсен Эрнестович
  • АРУТЮНЯН Оганес Азиозович
  • БАКЛАНОВ Никита Сергеевич
  • БАЛАН Олег Григорьевич
  • БАРАБАШЕНКО Николай Викторович
  • БАРАНЮК Анатолий Иванович
  • БЕССМЕРТНЫЙ Виталий Сергеевич
  • БЕЛОУСОВ Алексей Викторович
  • БИЛЕЦКИЙ Александр Юрьевич
  • БЛАГОВЕРНЫЙ Владимир Александрович
  • БОЛДЕЦКИЙ Денис Анатольевич
  • БОНДАРЕВ Вадим Олегович
  • БОХОНСКИЙ Василий Ростиславович
  • БРЕДЫХ Денис Чинеду
  • БУРЬЯН Олег Владимирович
  • БУТКО Петр Николаевич
  • БУТОВ Александр Иванович
  • ВАШЕДСКИЙ Александр Вадимович
  • ШЕРСТЬ Евгений Анатольевич
  • ВОДОЛАГА Дмитрий Олегович
  • ВОРОБЬЕВ Владимир Иванович
  • ВОРОНА Дмитрий Николаевич
  • ВОСКРЕСЕНСКИЙ Юрий Федорович
  • ГАВРИЛЮК Аркадий Викторович
  • ГЕКАЛЮК Сергей Викторович
  • ГЛУШКО Максим Александрович
  • ГОДУНКО Ярослав Витальевич
  • ГОНЧАРЬ Тимур Анатольевич
  • ОСТРИК Павел Павлович
  • ГРАМЕНКО Сергей Павлович
  • ГРЕЧЕНЮК Александр Вячеславович
  • ГРИНАШ Юрий Викторович
  • ДАНИЛИН Сергей Игоревич
  • ДАНИЛОВИЧ Василий Ярославович
  • ДИДКОВСКИЙ Евгений Николаевич
  • ЗДОБЫЧА Сергей Витальевич
  • ДОВБЫШЕВ Вадим Геннадиевич
  • ДОЛЖЕНКО Иван Сергеевич
  • ДУБЕЛЕВ Денис Витальевич
  • ДУЛИН Дмитрий Олегович
  • ДЯТЧЕНКО Денис Константинович
  • ДЯЧЕНКО Владимир Владимирович
  • ЕРЕМКО Виталий Александрович
  • ЕРМОЛЕНКО Руслан Викторович
  • ЖЕХАРЕНКО Глеб Дмитриевич
  • ЗАБЛОДСКИЙ Дмитрий Владимирович
  • ЗАВАЦКИЙ Борис Валерьевич
  • ЗАГОРУЛЬКО Юрий Борисович
  • ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Сергей Петрович
  • ЗАЛОРИН Владислав Викторович
  • ЗАРВА Александр Витальевич
  • ЗАРУДНЫЙ Роман Ростиславович
  • ЗЕМЛЯЧЕНКО Владимир Александрович
  • ЗОЛОТАРЕВ Александр Николаевич
  • ЗОЛОТАРЕВ Ярослав Александрович
  • ЗОНИН Сергей Михайлович
  • ЗОРЯНСКИЙ Артем Сергеевич — гражданский
  • ЗУБКОВ Павел Петрович
  • ИВАНОВ Вячеслав Борисович
  • ИВКИН Иван Викторович
  • ЙОВЕНКО Владимир Васильевич
  • КВАРАШХЕЛИЯ Давид Александрович
  • КИРИЧЕНКО Василий Спиридонович
  • КИРИЧЕНКО Денис Григорьевич
  • КИРИЧЕНКО Денис Юрьевич
  • КИРИЧЕНКО Игорь Владимирович
  • КОВТУН Игорь Вячеславович
  • КОЛЕВ Николай Степанович
  • КОЛИБАБА Владимир Сергеевич
  • КОЛОМИЕЦ Антон Васильевич
  • КОНДРА Евгений Николаевич
  • КОНЕВ Олег Николаевич
  • КОНОВАЛЕНКО Максим Анатольевич
  • КОРЖЕНКО Антон Николаевич
  • КОРНЕВ Владимир Андреевич
  • КОССЭ Юрий Павлович
  • ЛЮБОВЬ Александр Леонидович
  • КОШЕЛЕНКО Владислав Алексеевич
  • КРЕЦА Алексей Алексеевич
  • КРИВИЦКИЙ Александр Николаевич
  • КРОТЕНКО Валентин Валерьевич
  • КУЛЬКО Андрей Владимирович
  • КУПЦОВ Владимир Валентинович
  • КУРТЕВ Александр Николаевич
  • ЛЕВИЦКИЙ Валентин Вячеславович
  • ЛЕВКУН Орест Стефанович
  • ЛИТВИНЕНКО Вадим Александрович
  • ЛИТВИН Константин Анатольевич — гражданский
  • ЛИХТАНСКИЙ Вячеслав Александрович
  • МАЙСТРЕНКО Андрей Алексеевич
  • МАКАРЕВИЧ Сергей Сергеевич
  • МАКСИМЕНКО Вадим Дмитриевич
  • МАЛЫШ Богдан Александрович
  • МАЛЬКЕВИЧ Алексей Алексеевич
  • МАНЬКО Антон Владимирович
  • МАСЛЕННИКОВ Александр Владимирович
  • МАТВЕЕВ Никита Сергеевич
  • МАЦАК Александр Анатольевич
  • МАЦУРСКИЙ Иван Николаевич
  • МЕЛЬНИК Юрий Евгеньевич
  • МИРОШНИК Сергей Витальевич
  • МИЩЕНКО Дмитрий Николаевич
  • МОРОЗ Эдуард Владимирович
  • МУДРЫЙ Сергей Григорьевич
  • МУЗЫКА Илья Олегович
  • НАЗАРЕНКО Сергей Леонидович
  • НАЙДА Александр Николаевич
  • НИШКО Андрей Андреевич
  • ОБОЛЕНЦЕВ Игорь Игоревич
  • ОЖОВАН Николай Викторович
  • ОЛЕНИШАК Василий Михайлович
  • ОЛЕЙНИК Александр Сергеевич
  • ОНИШКО Олег Григорьевич
  • ОСАУЛЕНКО Роман Владимирович
  • ОСОВОЙ Дмитрий Николаевич
  • ОСТАВЧУК Андрей Владимирович
  • КРАМЕТ Сергей Владимирович
  • ПАЛАМАРЧУК Александр Васильевич
  • ПАПЕНКО Виталий Витальевич
  • ПЕПЕЛЯЕВ Александр Витальевич
  • ПЕРЕВЕРЗЕВ Александр Александрович
  • ПЕРЕДАТЬ Алексей Алексеевич
  • ПЕРЕДЕРА Владимир Михайлович
  • ПЕРЕПЕЛЮК Максим Степанович
  • ПЕРМИНОВ Олег Александрович
  • ПЕТРОВ Андрей Владимирович
  • ПЕЧЕНКИН Александр Викторович
  • ПИСАНКО Алексей Сергеевич
  • ПИКАР Александр Александрович
  • ПИКУЛИН Никита Владимирович
  • ПОДГОРНЫЙ Андрей Игоревич
  • ПОЛОВИНКА Владимир Алексеевич
  • ПОЛЯНСКИЙ Дмитрий Сергеевич
  • ПОРТМАН Глеб Алексеевич
  • ПОШЕДИН Иван Владимирович
  • ПРОКОПОВИЧ Дмитрий Николаевич
  • РЕШЕТНИКОВ Владимир Сергеевич
  • РЕШИТНИК Остап Григорьевич
  • РОЮК Валентин Дмитриевич
  • САМАРСКИЙ Олег Петрович
  • САПОНЕНКО Александр Викторович
  • СРЕДА Михаил Михайлович
  • СИЛИН Дмитрий Анатольевич
  • СЫРОЕШКИН Евгений Анатольевич
  • СЕНИЦКИЙ Александр Сергеевич
  • СОВА Эдуард Аркадьевич
  • СОЛОВЬЕВ Вячеслав Витальевич
  • СТАРЫНЩАК Андрей Леонидович
  • СУПРУН Виталий Александрович
  • СУЩЕНКО Дмитрий Вячеславович
  • ТАРАН Владимир Алексеевич
  • ТЕТЕРЯТНИКОВ Александр Борисович
  • ТКАЧ Виктор Владимирович
  • ТКАЧЕНКО Анатолий Анатольевич
  • ТРЕТЬЯК Юрий Юрьевич
  • УКРАИНЕЦ Артем Евгеньевич
  • УМАНСКИЙ Евгений Владимирович
  • ФЕДИШИН Галина Николаевна
  • ФЕДОРОВ Александр Георгиевич
  • ФРОЛОВ Виктор Иванович
  • ЦЕМА-БУРСОВ Владимир Валерьевич
  • ЧАЙКИН Алексей Николаевич
  • ЧЕМЕРИС Виктор Николаевич
  • ЧЕРВАКОВ Александр Эдуардович
  • ЧЕРЕВКО Сергей Алексеевич
  • ЧЕРМАНЕНКО Владислав Алексеевич
  • ЧЕРНЕНКО Роман Юрьевич
  • ЧЕЧКО Виктор Евгеньевич
  • ШАДИРЯ Александр Михайлович
  • ШАКАЛО Руслан Владимирович
  • ШЛАХЕТКА Евгений Анатольевич
  • БАБИНИНА Анна Дмитриевна — гражданская
  • AHICIMOВ Василий Иванович
  • БАРНА Дмитрий Эдуардович
  • БОЙЧУК Вадим Александрович
  • ВИНТОНЯК Иосиф Петрович
  • ВОЙНАРОВСКИЙ Александр Александрович
  • ВОЛИЦКИЙ Михаил Степанович
  • ВОРОТНИКОВ Михаил Александрович
  • ГАЙДУЧИК Виталий Владимирович — гражданский
  • ГАЛЕНКО Олег Владимирович
  • ГАННИЧ Вита Анатольевна — гражданская
  • ГОРЛОВСКИЙ Иван Степанович
  • ГРИЦОВ Александр Михайлович
  • ГУБРИЙ Андрей Викторович
  • ГУДИМА Ярослав Петрович
  • ГУЛА Сергей Анатольевич
  • ДАНИЛЮК Александр Владимирович — гражданский
  • ДЕНИСЕНКО Александр Иванович
  • ДРЕБЕТКО Владимир Владимирович
  • ЖАКОТА Александр Викторович
  • ЗАГРЕБЕНЮК Виктор Васильевич
  • ЗАДОРОЖНЫЙ Александр Иванович
  • ЗИНЧУК Сергей Иванович
  • ЗУБАРЕВ Сергей Олегович
  • КАМЕНЬ Николай Евгеньевич
  • КАТЕРЕНЧУК Александр Николаевич
  • КЛЕВЦОВ Сергей Александрович
  • КНИППЕНБЕРГ Алексей Викторович
  • КРЕНТОВСКИЙ Сергей Владимирович
  • КУЦИН Владислав Алексеевич
  • ЛЕМЕШКО Олег Романович
  • ЛУКАШЕНКО Владимир Иванович
  • МАЛОЙВАН Иван Викторович
  • МАЦИЕВСКИЙ Иван Александрович
  • МОЗЖУХИН Николай Николаевич
  • НЕВЗОРОВ Евгений Петрович
  • НИКИФОРОВ Виталий Александрович
  • ПАСИК Александр Викторович
  • ПИЛИПЕНКО Олег Анатольевич
  • ПОНОМАРЕВ Владислав Александрович
  • ПОНОМАРЕВ Дмитрий Михайлович
  • ПОХОЗЕЙ Василий Андреевич
  • ПУГАЧ Сергей Васильевич
  • ПУШИН Валерий Витальевич
  • РОГУЛЬСКИЙ Владислав Игоревич
  • СЕМЕГЕН Инна Михайловна
  • СЕРГИЕВ Николай Петрович
  • СРИБНЫЙ Иван Владимирович
  • СТРЕБКО Артем Алексеевич
  • ТЕМБОРОВСКИЙ Александр Александрович
  • ТЕРЕЩЕНКО Елена Викторовна
  • ТИМОЩУК Александр Сергеевич
  • ТУПИЦКИЙ Василий Анатольевич
  • ФЕЛЕЩУК Руслан Юрьевич
  • ХАРКО Юрий Михайлович
  • ЧОПИК Дмитрий Васильевич
  • ШИНОВСКИЙ Александр Олегович

Среди освобожденных есть представители:

  • ВСУ — 130 (среди них ТрО — 14, ВМС — 14);
  • Нацгвардии — 55;
  • ГПСУ — 38;
  • Нацполиции — 1;
  • шесть гражданских.

Возвращение последней девушки-морпеха, которая была в плену

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, защищавший Мариуполь, Сергей Волынский рассказал, что среди вернувшихся домой — Галина Федишин, последняя девушка-морпех, находившаяся в плену РФ.

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Галина Федишин. Фото: instagram.com/serjvlk/

"Дома Галина Федишин, последняя девушка-морпех, которая была в плену! Она прошла тяжелый путь обороны Мариуполя, завод Ильича, Азовсталь и адский плен. Сегодня мы отмечаем возвращение наших братьев и сестер. Они заслуживают отдыха, уважения и глубокой благодарности каждого из нас", — подчеркнул он.

Он поблагодарил всех, кто работал над возвращением героев на родную землю.

Возвращение защитника Змеиного

Домой вернулся также защитник острова Змеиный — 22-летний Александр Куртев.

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Александр Куртев с руководителем Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлией Приймак. Фото: facebook.com/yaroslava.khadzhy

"Я не могу в это поверить, но мы тебя отвоевали. Спасибо всей команде координационного штаба за неустанную работу над освобождением наших пленных", — написала Ярослава, девушка освобожденного из плена защитника острова Змеиный.

Пограничник находился в плену почти два года.

Напомним, сегодня, 3 января, в Украину вернулись более 200 воинов и гражданских. Все они находились в российском плену.

Также мы писали, что фотографии освобожденных из плена людей обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский. Среди 230 украинских людей есть 213 солдат и сержантов, а также 11 офицеров. Кроме военных свободу получили шесть гражданских.

Добавим, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал детали об обмене пленными. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты помогали в организации.

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