Кто сегодня вернулся из российского плена — полный список
Родные и близкие украинских военнопленных рассказали, кто вернулся сегодня из российского плена. Всего удалось освободить 230 человек.
Об этом сообщает Telegram-канал "Списки найденных и пленных".
Кого освободили из российского плена 3 января
- АЛЕКСАНДРОВ Иван Васильевич
- АЛЕКСЕЕВ Кирилл Александрович
- АРУТЮНОВ Арсен Эрнестович
- АРУТЮНЯН Оганес Азиозович
- БАКЛАНОВ Никита Сергеевич
- БАЛАН Олег Григорьевич
- БАРАБАШЕНКО Николай Викторович
- БАРАНЮК Анатолий Иванович
- БЕССМЕРТНЫЙ Виталий Сергеевич
- БЕЛОУСОВ Алексей Викторович
- БИЛЕЦКИЙ Александр Юрьевич
- БЛАГОВЕРНЫЙ Владимир Александрович
- БОЛДЕЦКИЙ Денис Анатольевич
- БОНДАРЕВ Вадим Олегович
- БОХОНСКИЙ Василий Ростиславович
- БРЕДЫХ Денис Чинеду
- БУРЬЯН Олег Владимирович
- БУТКО Петр Николаевич
- БУТОВ Александр Иванович
- ВАШЕДСКИЙ Александр Вадимович
- ШЕРСТЬ Евгений Анатольевич
- ВОДОЛАГА Дмитрий Олегович
- ВОРОБЬЕВ Владимир Иванович
- ВОРОНА Дмитрий Николаевич
- ВОСКРЕСЕНСКИЙ Юрий Федорович
- ГАВРИЛЮК Аркадий Викторович
- ГЕКАЛЮК Сергей Викторович
- ГЛУШКО Максим Александрович
- ГОДУНКО Ярослав Витальевич
- ГОНЧАРЬ Тимур Анатольевич
- ОСТРИК Павел Павлович
- ГРАМЕНКО Сергей Павлович
- ГРЕЧЕНЮК Александр Вячеславович
- ГРИНАШ Юрий Викторович
- ДАНИЛИН Сергей Игоревич
- ДАНИЛОВИЧ Василий Ярославович
- ДИДКОВСКИЙ Евгений Николаевич
- ЗДОБЫЧА Сергей Витальевич
- ДОВБЫШЕВ Вадим Геннадиевич
- ДОЛЖЕНКО Иван Сергеевич
- ДУБЕЛЕВ Денис Витальевич
- ДУЛИН Дмитрий Олегович
- ДЯТЧЕНКО Денис Константинович
- ДЯЧЕНКО Владимир Владимирович
- ЕРЕМКО Виталий Александрович
- ЕРМОЛЕНКО Руслан Викторович
- ЖЕХАРЕНКО Глеб Дмитриевич
- ЗАБЛОДСКИЙ Дмитрий Владимирович
- ЗАВАЦКИЙ Борис Валерьевич
- ЗАГОРУЛЬКО Юрий Борисович
- ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Сергей Петрович
- ЗАЛОРИН Владислав Викторович
- ЗАРВА Александр Витальевич
- ЗАРУДНЫЙ Роман Ростиславович
- ЗЕМЛЯЧЕНКО Владимир Александрович
- ЗОЛОТАРЕВ Александр Николаевич
- ЗОЛОТАРЕВ Ярослав Александрович
- ЗОНИН Сергей Михайлович
- ЗОРЯНСКИЙ Артем Сергеевич — гражданский
- ЗУБКОВ Павел Петрович
- ИВАНОВ Вячеслав Борисович
- ИВКИН Иван Викторович
- ЙОВЕНКО Владимир Васильевич
- КВАРАШХЕЛИЯ Давид Александрович
- КИРИЧЕНКО Василий Спиридонович
- КИРИЧЕНКО Денис Григорьевич
- КИРИЧЕНКО Денис Юрьевич
- КИРИЧЕНКО Игорь Владимирович
- КОВТУН Игорь Вячеславович
- КОЛЕВ Николай Степанович
- КОЛИБАБА Владимир Сергеевич
- КОЛОМИЕЦ Антон Васильевич
- КОНДРА Евгений Николаевич
- КОНЕВ Олег Николаевич
- КОНОВАЛЕНКО Максим Анатольевич
- КОРЖЕНКО Антон Николаевич
- КОРНЕВ Владимир Андреевич
- КОССЭ Юрий Павлович
- ЛЮБОВЬ Александр Леонидович
- КОШЕЛЕНКО Владислав Алексеевич
- КРЕЦА Алексей Алексеевич
- КРИВИЦКИЙ Александр Николаевич
- КРОТЕНКО Валентин Валерьевич
- КУЛЬКО Андрей Владимирович
- КУПЦОВ Владимир Валентинович
- КУРТЕВ Александр Николаевич
- ЛЕВИЦКИЙ Валентин Вячеславович
- ЛЕВКУН Орест Стефанович
- ЛИТВИНЕНКО Вадим Александрович
- ЛИТВИН Константин Анатольевич — гражданский
- ЛИХТАНСКИЙ Вячеслав Александрович
- МАЙСТРЕНКО Андрей Алексеевич
- МАКАРЕВИЧ Сергей Сергеевич
- МАКСИМЕНКО Вадим Дмитриевич
- МАЛЫШ Богдан Александрович
- МАЛЬКЕВИЧ Алексей Алексеевич
- МАНЬКО Антон Владимирович
- МАСЛЕННИКОВ Александр Владимирович
- МАТВЕЕВ Никита Сергеевич
- МАЦАК Александр Анатольевич
- МАЦУРСКИЙ Иван Николаевич
- МЕЛЬНИК Юрий Евгеньевич
- МИРОШНИК Сергей Витальевич
- МИЩЕНКО Дмитрий Николаевич
- МОРОЗ Эдуард Владимирович
- МУДРЫЙ Сергей Григорьевич
- МУЗЫКА Илья Олегович
- НАЗАРЕНКО Сергей Леонидович
- НАЙДА Александр Николаевич
- НИШКО Андрей Андреевич
- ОБОЛЕНЦЕВ Игорь Игоревич
- ОЖОВАН Николай Викторович
- ОЛЕНИШАК Василий Михайлович
- ОЛЕЙНИК Александр Сергеевич
- ОНИШКО Олег Григорьевич
- ОСАУЛЕНКО Роман Владимирович
- ОСОВОЙ Дмитрий Николаевич
- ОСТАВЧУК Андрей Владимирович
- КРАМЕТ Сергей Владимирович
- ПАЛАМАРЧУК Александр Васильевич
- ПАПЕНКО Виталий Витальевич
- ПЕПЕЛЯЕВ Александр Витальевич
- ПЕРЕВЕРЗЕВ Александр Александрович
- ПЕРЕДАТЬ Алексей Алексеевич
- ПЕРЕДЕРА Владимир Михайлович
- ПЕРЕПЕЛЮК Максим Степанович
- ПЕРМИНОВ Олег Александрович
- ПЕТРОВ Андрей Владимирович
- ПЕЧЕНКИН Александр Викторович
- ПИСАНКО Алексей Сергеевич
- ПИКАР Александр Александрович
- ПИКУЛИН Никита Владимирович
- ПОДГОРНЫЙ Андрей Игоревич
- ПОЛОВИНКА Владимир Алексеевич
- ПОЛЯНСКИЙ Дмитрий Сергеевич
- ПОРТМАН Глеб Алексеевич
- ПОШЕДИН Иван Владимирович
- ПРОКОПОВИЧ Дмитрий Николаевич
- РЕШЕТНИКОВ Владимир Сергеевич
- РЕШИТНИК Остап Григорьевич
- РОЮК Валентин Дмитриевич
- САМАРСКИЙ Олег Петрович
- САПОНЕНКО Александр Викторович
- СРЕДА Михаил Михайлович
- СИЛИН Дмитрий Анатольевич
- СЫРОЕШКИН Евгений Анатольевич
- СЕНИЦКИЙ Александр Сергеевич
- СОВА Эдуард Аркадьевич
- СОЛОВЬЕВ Вячеслав Витальевич
- СТАРЫНЩАК Андрей Леонидович
- СУПРУН Виталий Александрович
- СУЩЕНКО Дмитрий Вячеславович
- ТАРАН Владимир Алексеевич
- ТЕТЕРЯТНИКОВ Александр Борисович
- ТКАЧ Виктор Владимирович
- ТКАЧЕНКО Анатолий Анатольевич
- ТРЕТЬЯК Юрий Юрьевич
- УКРАИНЕЦ Артем Евгеньевич
- УМАНСКИЙ Евгений Владимирович
- ФЕДИШИН Галина Николаевна
- ФЕДОРОВ Александр Георгиевич
- ФРОЛОВ Виктор Иванович
- ЦЕМА-БУРСОВ Владимир Валерьевич
- ЧАЙКИН Алексей Николаевич
- ЧЕМЕРИС Виктор Николаевич
- ЧЕРВАКОВ Александр Эдуардович
- ЧЕРЕВКО Сергей Алексеевич
- ЧЕРМАНЕНКО Владислав Алексеевич
- ЧЕРНЕНКО Роман Юрьевич
- ЧЕЧКО Виктор Евгеньевич
- ШАДИРЯ Александр Михайлович
- ШАКАЛО Руслан Владимирович
- ШЛАХЕТКА Евгений Анатольевич
- БАБИНИНА Анна Дмитриевна — гражданская
- AHICIMOВ Василий Иванович
- БАРНА Дмитрий Эдуардович
- БОЙЧУК Вадим Александрович
- ВИНТОНЯК Иосиф Петрович
- ВОЙНАРОВСКИЙ Александр Александрович
- ВОЛИЦКИЙ Михаил Степанович
- ВОРОТНИКОВ Михаил Александрович
- ГАЙДУЧИК Виталий Владимирович — гражданский
- ГАЛЕНКО Олег Владимирович
- ГАННИЧ Вита Анатольевна — гражданская
- ГОРЛОВСКИЙ Иван Степанович
- ГРИЦОВ Александр Михайлович
- ГУБРИЙ Андрей Викторович
- ГУДИМА Ярослав Петрович
- ГУЛА Сергей Анатольевич
- ДАНИЛЮК Александр Владимирович — гражданский
- ДЕНИСЕНКО Александр Иванович
- ДРЕБЕТКО Владимир Владимирович
- ЖАКОТА Александр Викторович
- ЗАГРЕБЕНЮК Виктор Васильевич
- ЗАДОРОЖНЫЙ Александр Иванович
- ЗИНЧУК Сергей Иванович
- ЗУБАРЕВ Сергей Олегович
- КАМЕНЬ Николай Евгеньевич
- КАТЕРЕНЧУК Александр Николаевич
- КЛЕВЦОВ Сергей Александрович
- КНИППЕНБЕРГ Алексей Викторович
- КРЕНТОВСКИЙ Сергей Владимирович
- КУЦИН Владислав Алексеевич
- ЛЕМЕШКО Олег Романович
- ЛУКАШЕНКО Владимир Иванович
- МАЛОЙВАН Иван Викторович
- МАЦИЕВСКИЙ Иван Александрович
- МОЗЖУХИН Николай Николаевич
- НЕВЗОРОВ Евгений Петрович
- НИКИФОРОВ Виталий Александрович
- ПАСИК Александр Викторович
- ПИЛИПЕНКО Олег Анатольевич
- ПОНОМАРЕВ Владислав Александрович
- ПОНОМАРЕВ Дмитрий Михайлович
- ПОХОЗЕЙ Василий Андреевич
- ПУГАЧ Сергей Васильевич
- ПУШИН Валерий Витальевич
- РОГУЛЬСКИЙ Владислав Игоревич
- СЕМЕГЕН Инна Михайловна
- СЕРГИЕВ Николай Петрович
- СРИБНЫЙ Иван Владимирович
- СТРЕБКО Артем Алексеевич
- ТЕМБОРОВСКИЙ Александр Александрович
- ТЕРЕЩЕНКО Елена Викторовна
- ТИМОЩУК Александр Сергеевич
- ТУПИЦКИЙ Василий Анатольевич
- ФЕЛЕЩУК Руслан Юрьевич
- ХАРКО Юрий Михайлович
- ЧОПИК Дмитрий Васильевич
- ШИНОВСКИЙ Александр Олегович
Среди освобожденных есть представители:
- ВСУ — 130 (среди них ТрО — 14, ВМС — 14);
- Нацгвардии — 55;
- ГПСУ — 38;
- Нацполиции — 1;
- шесть гражданских.
Возвращение последней девушки-морпеха, которая была в плену
Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, защищавший Мариуполь, Сергей Волынский рассказал, что среди вернувшихся домой — Галина Федишин, последняя девушка-морпех, находившаяся в плену РФ.
"Дома Галина Федишин, последняя девушка-морпех, которая была в плену! Она прошла тяжелый путь обороны Мариуполя, завод Ильича, Азовсталь и адский плен. Сегодня мы отмечаем возвращение наших братьев и сестер. Они заслуживают отдыха, уважения и глубокой благодарности каждого из нас", — подчеркнул он.
Он поблагодарил всех, кто работал над возвращением героев на родную землю.
Возвращение защитника Змеиного
Домой вернулся также защитник острова Змеиный — 22-летний Александр Куртев.
"Я не могу в это поверить, но мы тебя отвоевали. Спасибо всей команде координационного штаба за неустанную работу над освобождением наших пленных", — написала Ярослава, девушка освобожденного из плена защитника острова Змеиный.
Пограничник находился в плену почти два года.
Напомним, сегодня, 3 января, в Украину вернулись более 200 воинов и гражданских. Все они находились в российском плену.
Также мы писали, что фотографии освобожденных из плена людей обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский. Среди 230 украинских людей есть 213 солдат и сержантов, а также 11 офицеров. Кроме военных свободу получили шесть гражданских.
Добавим, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал детали об обмене пленными. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты помогали в организации.
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