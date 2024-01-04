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Лубинец заявил о новом обмене военнопленными — когда он возможен

4 января 2024 07:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Лубинец заявил о новом обмене военнопленными — когда он возможен
Омбудсмен Дмитрий Лубинец Фото: РБК-Украина
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в ближайшие недели может состояться еще один обмен пленными между Украиной и Россией. По словам омбудсмена, в переговорах с Российской Федерацией произошли определенные положительные сдвиги.

Об этом в эфире телемарафона сообщил Дмитрий Лубинец.

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Сдвиги в переговорах с РФ

Лубинец надеется, что процесс обмена пленными станет систематическим и удастся вернуть в страну всех военных и гражданских из РФ.

"Надеюсь, что в этом году этот процесс обмена покажет системность. Я надеюсь, что в ближайшие недели мы снова сможем порадовать наших героев возвращением домой. Задача стоит — вернуть абсолютно всех", — отметил омбудсмен.

Он также указал, что в последние дни в переговорах с РФ произошли положительные сдвиги, в частности Украина и Россия взаимно посещают военнопленных, происходит взаимный обмен теплыми вещами, а также произошел первый в этом году обмен пленными.

Угрозы для Украины в процессе обмена

Как отмечает Лубинец, главной угрозой переговоров с РФ является то, что она в любой момент может оборвать новый процесс обмена.

Также омбудсмен рассказал о военных, которые накануне вернулись из плена. По его словам, они находились там от 6 месяцев до 1,5 года, и каждый из них в плохом состоянии, защитники и защитницы очень истощены и потеряли много веса.

Лубинец отметил, что состоявшийся вчера, 3 января, обмен военнопленными имел определенные риски и был сложным. Россия не хотела проводить обмен и могла его заблокировать.

Напомним, 3 января в Украину вернулись более 200 воинов и гражданских. Все они находились в российском плену. Родные и близкие украинских военнопленных рассказали, кто сегодня вернулся из российского плена. Всего удалось освободить 230 человек.

Добавим, в Службе безопасности Украины показали первые минуты после возвращения пленных домой. Накануне состоялся первый в новом 2024 году обмен между Украиной и Россией.

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