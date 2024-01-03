СБУ показала перші хвилини після повернення полонених додому — зворушливе відео

Українці, які вертаються додому з російського полону. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

В Службі безпеки України показали перші хвилини після повернення полонених додому. Сьогодні відбувся перший в новому 2024 році обмін між Україною та Росією.

Зворушливе відео силове відомство показало в мережі.

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Обмін полоненими між Україною та Росією 3 січня

Нагадаємо, що сьогодні 3 січня, до України повернулися понад 200 українських воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні.

Світлини звільнених солдатів, сержантів та офіцерів ЗСУ, Національної гвардії, ВМС, прикордонників, є оборонців Маріуполя та "Азовсталі", а також і цивільних показав Президент України Володимир Зеленський.

Водночас голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів деталі про обмін полоненими. За його словами, допомагали в організації такого процесу Об'єднані Арабські Емірати.