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СБУ показала перші хвилини після повернення полонених додому — зворушливе відео

3 січня 2024 21:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
СБУ показала перші хвилини після повернення полонених додому — зворушливе відео
Українці, які вертаються додому з російського полону. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Службі безпеки України показали перші хвилини після повернення полонених додому. Сьогодні відбувся перший в новому 2024 році обмін між Україною та Росією.

Зворушливе відео силове відомство показало в мережі

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Обмін полоненими між Україною та Росією 3 січня

Нагадаємо, що сьогодні 3 січня, до України повернулися понад 200 українських воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні. 

Світлини звільнених солдатів, сержантів та офіцерів ЗСУ, Національної гвардії, ВМС, прикордонників, є оборонців Маріуполя та "Азовсталі", а також і цивільних показав Президент України Володимир Зеленський.

Водночас голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів деталі про обмін полоненими. За його словами, допомагали в організації такого процесу Об'єднані Арабські Емірати. 

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