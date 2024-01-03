СБУ показала перші хвилини після повернення полонених додому — зворушливе відео
В Службі безпеки України показали перші хвилини після повернення полонених додому. Сьогодні відбувся перший в новому 2024 році обмін між Україною та Росією.
Зворушливе відео силове відомство показало в мережі.
"Вітаємо вдома", — підписали відео силовики.
Обмін полоненими між Україною та Росією 3 січня
Нагадаємо, що сьогодні 3 січня, до України повернулися понад 200 українських воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні.
Світлини звільнених солдатів, сержантів та офіцерів ЗСУ, Національної гвардії, ВМС, прикордонників, є оборонців Маріуполя та "Азовсталі", а також і цивільних показав Президент України Володимир Зеленський.
Водночас голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів деталі про обмін полоненими. За його словами, допомагали в організації такого процесу Об'єднані Арабські Емірати.
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