СБУ показала первые минуты после возвращения пленных домой — трогательное видео
В Службе безопасности Украины показали первые минуты по возвращении пленных домой. Сегодня состоялся первый в новом 2024 обмен между Украиной и Россией.
Трогательное видео силовое ведомство показало в сети.
"Добро пожаловать домой", — подписали видео силовики.
Обмен пленными между Украиной и Россией 3 января
Напомним, что сегодня 3 января в Украину вернулись более 200 украинских воинов и гражданских. Все они находились в российском плену.
Фото освобожденных солдат, сержантов и офицеров ВСУ, Национальной гвардии, ВМС, пограничников, есть защитников Мариуполя и "Азовстали", а также гражданских показал Президент Украины Владимир Зеленский.
В то же время глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал детали об обмене пленными. По его словам, помогали в организации такого процесса Объединенные Арабские Эмираты.
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