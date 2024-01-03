СБУ показала первые минуты после возвращения пленных домой — трогательное видео

Украинцы, возвращающиеся домой из российского плена. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

В Службе безопасности Украины показали первые минуты по возвращении пленных домой. Сегодня состоялся первый в новом 2024 обмен между Украиной и Россией.

Трогательное видео силовое ведомство показало в сети.

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"Добро пожаловать домой", — подписали видео силовики.

Обмен пленными между Украиной и Россией 3 января

Напомним, что сегодня 3 января в Украину вернулись более 200 украинских воинов и гражданских. Все они находились в российском плену.

Фото освобожденных солдат, сержантов и офицеров ВСУ, Национальной гвардии, ВМС, пограничников, есть защитников Мариуполя и "Азовстали", а также гражданских показал Президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал детали об обмене пленными. По его словам, помогали в организации такого процесса Объединенные Арабские Эмираты.