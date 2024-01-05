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Буданов пояснив, чому Росія не звільняє з полону азовців

5 січня 2024 23:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Буданов пояснив, чому Росія не звільняє з полону азовців
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: РБК-Україна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Днями Україні вдалося повернути з російського полону понад 200 воїнів та цивільних. Водночас Росія відмовляється обмінювати саме бійців полку "Азов", аби зіграти на почуттях українців.

Про це розповів очільник ГУР Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

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Як зазначив голова розвідки, росіяни розуміють важливість звільнення азовців для українців. Це питання дуже болісно сприймається українським суспільством, тому окупанти відмовляються їх звільняти.

"Росія веде свою звичну гру. Вона намагається розіграти карту, скажімо так, соціально-складних в їхньому розумінні верств нашого населення, до яких можна віднести питання "Азову". Тому що натягнуте дуже сильно це питання. В суспільстві сприймається дуже болісно. І вони мріють про те, що гра на цій тематиці дасть їм якусь користь з дестабілізації нашої країни. Це не так", — сказав він.

Буданов нагадав, що з російського полону було повернуто навіть командирів полку "Азов", що в принципі здавалося неможливим.

Він наголосив, що з часом з Росії витягнуть решту військовополонених. 

Нагадаємо, що представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що довгих пауз в обмінах військовополоненими більше бути не повинно. Він наголосив, робота над цим не припинялася з серпня 2023 року.

Також ми писали, що Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, найближчими тижнями може відбутися ще один обмін полоненими між Україною та Росією. За словами омбудсмена, у перемовинах з Російською Федерацією сталися певні позитивні зрушення.

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