Повітряна тривога в Україні 6 січня — що відомо

Пуск ракети. Фото ілюстративне: All Arab News

В Україні сьогодні, 6 січня, лунає повітряна тривога. Наразі ракета рухається в напрямку Миргорода, що в Полтавській області.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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"Ракета в напрямку Миргорода", — зазначили у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Де триває небезпека

Наразі повітряна тривога в таких областях:

Чернігівській;

Сумській;

Полтавській;

Харківській;

Донецькій.

Мапа повітряних тривог

Раніше в ПС ЗСУ повідомляли, що повітряна тривога в Сумській, Полтавській, Харківській та Чернігівській областях пов'язана з активністю російської тактичної авіації на північно-східному напрямку.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Оновлено 18:39. В областях, в яких було оголошено повітряну тривогу, вже почалися відбої.

Скриншот допису з Telegram "Повітряна тривога"

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Покровський район, що на Донеччині, сьогодні, 6 січня. Внаслідок атаки загинуло 11 людей, серед яких п'ятеро дітей.