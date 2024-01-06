Повітряна тривога в Україні 6 січня — що відомо

В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети
В Україні сьогодні, 6 січня, лунає повітряна тривога. Наразі ракета рухається в напрямку Миргорода, що в Полтавській області.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
"Ракета в напрямку Миргорода", — зазначили у повідомленні.
Де триває небезпека
Наразі повітряна тривога в таких областях:
- Чернігівській;
- Сумській;
- Полтавській;
- Харківській;
- Донецькій.
Раніше в ПС ЗСУ повідомляли, що повітряна тривога в Сумській, Полтавській, Харківській та Чернігівській областях пов'язана з активністю російської тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Оновлено 18:39. В областях, в яких було оголошено повітряну тривогу, вже почалися відбої.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Покровський район, що на Донеччині, сьогодні, 6 січня. Внаслідок атаки загинуло 11 людей, серед яких п'ятеро дітей.
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