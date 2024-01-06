Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети arrow

В Україні оголошено повітряну тривогу — куди летять ракети

6 січня 2024 18:29
оновлено: 18:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Повітряна тривога в Україні 6 січня — що відомо
Пуск ракети. Фото ілюстративне: All Arab News
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні сьогодні, 6 січня, лунає повітряна тривога. Наразі ракета рухається в напрямку Миргорода, що в Полтавській області.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Читайте також:

"Ракета в напрямку Миргорода", — зазначили у повідомленні.

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Де триває небезпека

Наразі повітряна тривога в таких областях:

  • Чернігівській;
  • Сумській;
  • Полтавській;
  • Харківській;
  • Донецькій. 
загроза ракет
Мапа повітряних тривог

Раніше в ПС ЗСУ повідомляли, що повітряна тривога в Сумській, Полтавській, Харківській та Чернігівській областях пов'язана з активністю російської тактичної авіації на північно-східному напрямку. 

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Оновлено 18:39. В областях, в яких було оголошено повітряну тривогу, вже почалися відбої.

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram "Повітряна тривога"

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Покровський район, що на Донеччині, сьогодні, 6 січня. Внаслідок атаки загинуло 11 людей, серед яких п'ятеро дітей. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

23 грудня 2023

23:30 Оплата за світло — як зміняться тарифи на електроенергію з 1 січня

Актуальне по темі