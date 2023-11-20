В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят "шахеды"
20 ноября 2023 20:17
Атака дронов. Иллюстративное фото: LB.ua
По Украине распространяется воздушная тревога. Сейчас есть угроза атаки "шахедов" с юга страны.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
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Сейчас угроза ударов вражескими беспилотниками для Запорожской и Днепропетровской областей.
"В случае объявления тревоги в вашей области — следуйте в укрытие. Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.
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Напомним, ранее российские войска обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела есть погибший и раненый.
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