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В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят "шахеды"

20 ноября 2023 20:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине объявлена воздушная тревога — куда летят "шахеды"
Атака дронов. Иллюстративное фото: LB.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

По Украине распространяется воздушная тревога. Сейчас есть угроза атаки "шахедов" с юга страны.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Где есть угроза применения дронов

Сейчас угроза ударов вражескими беспилотниками для Запорожской и Днепропетровской областей.

загроза безпілотників
Карта воздушных тревог

"В случае объявления тревоги в вашей области — следуйте в укрытие. Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

угроза беспилотников
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

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Напомним, ранее российские войска обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела есть погибший и раненый.

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